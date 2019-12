Box Office: “Pinocchio” vince a Santo Stefano

Il film di Matteo Garrone supera i 3 milioni di euro tra Natale e il 26 dicembre, con un totale di oltre 6,5 milioni. Il regista: “Che emozione sapere che il film è stato visto da tanti spettatori, grandi e piccoli”.

Photo credit: Greta De Lazzaris / Federico Ielapi

In attesa dell’anteprima internazionale alla Berlinale 2020 (qui la notizia), “Pinocchio” di Matteo Garrone nel giorno di Santo Stefano, per tradizione uno dei più ricchi dell’intero Box Office italiano, è primo al botteghino con quasi 1,9 milioni di euro. Il film supera i 6,5 milioni di incasso complessivo.

Un dato eccezionale che, unito a quello altrettanto positivo del 25 dicembre (oltre 1 milione di euro), fa di “Pinocchio” il maggiore risultato del Natale 2019.

Matteo Garrone dichiara: “Che emozione sapere che il film è stato visto da tanti spettatori, grandi e piccoli. Vogliamo ringraziare tutto il pubblico che ha scelto Pinocchio e che si è lasciato trasportare per un paio di ore in un mondo magico, dove il reale si mescola al fantastico”.

Tutti i personaggi e interpreti del film: Pinocchio Federico Ielapi; Geppetto Roberto Benigni; Mangiafuoco Gigi Proietti; Gatto Rocco Papaleo; Volpe Massimo Ceccherini; Fata adulta Marine Vacth; Fatina bambina Alida Baldari Calabria; Lucignolo Alessio Di Domenicantonio; Lumaca Maria Pia Timo; Grillo parlante Davide Marotta; Mastro Ciliegia Paolo Graziosi; Civetta Gianfranco Gallo; Corvo Massimiliano Gallo; Gorilla Teco Celio; Tonno Maurizio Lombardi; Maestro scuola Enzo Vetrano; Omino di burro Nino Scardina.

Sceneggiatura Matteo Garrone. Fotografia Nicolaj Bruel. Scenografie Dimitri Capuani. Costumi Massimo Cantini Parrini. Montaggio Marco Spoletini. Suono Maricetta Lombardo. Prosthetic make up Coulier Creatures SFX. Effetti speciali One of Us. Casting Francesco Vedovati.

“Pinocchio”, una coproduzione internazionale Italia/Francia, è prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, con Recorded Picture Company, in associazione con Leone Film Group, con il contributo del MIBAC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e di Eurimages, con il sostegno della Regione Lazio – Avviso pubblico Attrazione produzioni cinematografiche (POR FESR LAZIO 2014-2020) Progetto Cofinanziato dall’Unione Europea e Regione Lazio Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo, con il contributo della Regione Puglia (POR Puglia FESR-FSE 2014/2020) Fondazione Apulia Film Commission e della Regione Toscana – Toscana Promozioni, con il contributo di Canal+ e di Cine+. Le vendite internazionali sono curate da HanWay Films. Distribuzione italiana: 01 Distribution.

Il trailer ufficiale:

Link YouTube