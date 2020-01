Ascolti Tv, martedì 21 gennaio 2020: Napoli-Lazio 21.5% (Rai 1), La Pupa e il Secchione e Viceversa 9.3% (Italia 1), New Amsterdam 11.8% (Canale 5)

Ascolti televisivi di ieri del Prime Time

ph: Napoli-Lazio / Twitter @sscnapoli

Nella serata di ieri, martedì 21 gennaio 2020, su Rai 1 l’incontro di Coppa Italia Napoli-Lazio è stato seguito da 5.679.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha registrato 2.303.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai 2 Il fidanzato di mia sorella ha interessato 1.717.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa ha ottenuto 1.808.000 spettatori (9.3%). Su Rai 3 #CartaBianca ha registrato 1.390.000 spettatori, share del 6.5%. Su Rete 4 Fuori dal Coro ha ottenuto 1.002.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.415.000 spettatori con uno share del 6.3%. Su Tv8 Men in Black 3 ha segnato il 2.3% con 546.000 spettatori. Sul Nove il film Allacciate le cinture è stato seguito da 404.000 spettatori (1.7%). Su Rai 4 Miss Peregrine – La Casa dei Ragazzi Speciali ha segnato il 2% con 487.000 spettatori. Su Rai Premium la replica della serie La Guerra è Finita ha registrato 295.000 spettatori (1.2%). Su La5 la replica del Grande Fratello Vip ha ottenuto 225.000 spettatori (1.2%). Su Real Time Primo Appuntamento ha registrato 502.000 spettatori con l’1.9% di share. Su Sky Uno Best Bakery – La Miglior Pasticceria d’Italia ha segnato lo 0.37% con 99.927 spettatori.

