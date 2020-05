Ascolti Tv, martedì 19 maggio 2020: Ricatto d’Amore 13.2% (Rai 1), La Cattedrale del Mare 11.2% (Canale 5), Le Iene 11.3% (Italia 1)

Ascolti televisivi di ieri del Prime Time

ph: Sandra Bullock e Ryan Reynolds / Ricatto d’Amore

Nella serata di ieri, martedì 19 maggio 2020, su Rai 1 il film Ricatto d’Amore ha registrato 3.301.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 la prima puntata della fiction spagnola La Cattedrale del Mare ha ottenuto 2.642.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai 2 Troppo Napoletano ha interessato 1.778.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 l’appuntamento con Le Iene è stato seguito da 2.177.000 spettatori con l’11.3%. Su Rai 3 Carta Bianca ha registrato 1.386.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%. Su Rete 4 Fuori dal Coro è stato seguito da 1.358.000 spettatori con il 6.8% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.525.000 spettatori (6.3%). Su Tv8 007 – Il Mondo non Basta ha segnato 486.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Non Stop ha registrato 409.000 spettatori con il 2%. Sul 20 il film Viaggio nell’Isola Misteriosa ha ottenuto 616.000 spettatori e il 2.3%. Su Rai 4 Valerian e la città dei mille pianeti ha registrato 503.000 spettatori con il 2%. Su Rai Movie Habemus Papam ha segnato l’1.7% con 472.000 spettatori. Su Real Time Primo Appuntamento ha registrato 295.000 spettatori (1.1%). Su Sky Uno E Poi C’è Cattelan Live ha registrato 156.000 spettatori e lo 0.6% (200.000 cumulati considerando repliche, +1 e On Demand).

