HODTV, piattaforma streaming dedicata all’horror

È nata HODTV, piattaforma streaming interamente dedicata ai generi horror e thriller. “Con 5.000 utenti iscritti da tutto il mondo – si legge in una nota – e un catalogo di oltre 260 titoli di ogni nazionalità, HODTV si propone di soddisfare le esigenze dei fan del genere offrendo non solo lungometraggi, ma anche short, mediometraggi e serie provenienti da produttori indipendenti internazionali”. Prodotta della società House of Disaster Production & Entertainment srl di Elena Maraniello e Sergio Mitrione. L’80% dei titoli sono disponibili in lingua originale.

Sito Ufficiale: www.hodtv.net