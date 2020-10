Addio a Sean Connery, aveva 90 anni

Primo interprete di James Bond, premio Oscar per “Gli Intoccabili” (1988)

ph: Sean Connery / James Bond

È scomparso all’età di 90 anni Sean Connery, uno dei più grandi attori della storia del cinema. Primo e iconico interprete di James Bond, vincitore di un Oscar nel 1988 come miglior attore protagonista per “Gli Intoccabili” (The Untouchables).

L’annuncio della morte dell’attore è comparso anche sulla pagina ufficiale di James Bond: “Sir Sean Connery è morto all’età di 90 anni. È stato il primo attore a interpretare James Bond sul grande schermo in Dr. No nel 1962, seguirono From Russia With Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice e Diamonds Are Forever”.

I produttori Michael G. Wilson e Barbara Broccoli scrivono: “Siamo sconvolti. Sean era e sarà sempre ricordato come l’originale James Bond il cui ingresso indelebile nella storia del cinema iniziò quando annunciò quelle parole indimenticabili: ‘Il nome è Bond … James Bond’. Ha rivoluzionato il mondo con la sua interpretazione cruda e spiritosa dell’agente segreto sexy e carismatico. Senza dubbio è in gran parte responsabile del successo della serie di film e gli saremo per sempre grati”.