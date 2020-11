“Straniere cose” di Andrea Petrillo su Rai Cinema Channel il 4 dicembre

Progetto vincitore del Filming Italy Festival In Corto

Il cortometraggio “Straniere cose” di Andrea Petrillo, vincitore del Filming Italy Festival In Corto, sarà trasmesso venerdì 4 dicembre alle ore 12.00 su Rai Cinema Channel. Una grande opportunità e un’occasione di visibilità unica per il giovane attore e filmmaker cagliaritano che si è aggiudicato questo premio dedicato ai corti cinematografici in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e la Regione Autonoma della Sardegna.

“Un ringraziamento speciale va all’AD di Rai Cinema Paolo Del Brocco che ha fortemente voluto questa iniziativa – spiega Tiziana Rocca, ideatrice e direttrice del Filming Italy Sardegna Festival – nata per supportare i giovani che sognano di fare della settima arte una professione”.

Il tema fissato per questa seconda edizione – che ha contato su una presidentessa di giuria d’eccezione, Claudia Gerini – è stato “Ecologia, Ecosostenibilità, Sport ed Emergenza Climatica”. Info: www.filmingitalysardegnafestival.it