IDS Industry, deadline 18 gennaio 2021

“Do The Right Move” è il claim scelto per la 14esima edizione

C’è tempo fino a lunedì 18 gennaio 2021 per partecipare alla call for entry di IDS – Italian Doc Screenings – Industry, tra i più importanti e consolidati mercati del documentario italiano, dedicato all’internazionalizzazione e all’aggiornamento. Una vetrina internazionale, un laboratorio, una fucina del documentario italiano lanciata da Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani.

“Do The Right Move” è il claim scelto per questa 14esima edizione. Un invito, ma anche una provocazione in un momento delicato e complesso, in cui però non bisogna smettere di pensare in termini innovativi. Lo scopo è quello di ridefinire il posizionamento del documentario italiano nella geografia globale e nello scenario internazionale dell’audiovisivo in continua mutazione. IDS Industry si terrà online il 4-5-6 marzo 2021.

Alla guida di IDS Industry le direttrici Agnese Fontana e Stefania Casini, in sinergia con i direttori di IDS Academy Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat e di IDS Academy Series Pinangelo Marino e Stefano Strocchi.

IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – MiBACT, di Apulia Film Commission, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna Film Commission, in collaborazione con Rai Documentari, ZELIG – School for Documentary, Television and New Media (ESoDoc), Premio Solinas. Dal 2019 Doc/it è affiliata a CNA.

Info: www.italiandocscreenings.net