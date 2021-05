Coproduction Meetings – Italia/Argentina, Digital Edition il 27 maggio

Roma Lazio Film Commission e l’Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia, in collaborazione con ANICA e APA, organizzano l’incontro per produttori “Coproduction Meetings – Italia/Argentina, Digital Edition” per essere da stimolo alla realizzazione di coproduzioni e collaborazioni tra Italia e Argentina in ambito cinematografico e audiovisivo.

Per partecipare all’incontro è necessario inviare una richiesta, entro il 13 maggio 2021, agli indirizzi email cultura_eital@mrecic.gov.ar e production2@romalaziofilmcommission.it, specificando l’interesse a partecipare con un progetto di lungometraggio, serie tv, animazione o documentario, o alla ricerca di progetti.

Per i pitching saranno selezionati fino a un massimo di 8 progetti per ciascun Paese.

Ai partecipanti ammessi saranno inviate le istruzioni di partecipazione al collegamento online, oltre che la raccolta dei progetti selezionati affinché i partecipanti possano individuare progetti, produttori, coproduttori e opportunità di proprio interesse.

L’incontro si svolgerà online il 27 maggio 2021 dalle 15.30 alle 17.30.