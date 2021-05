“Normal” e “Boy Or Girl? My Sex Is Not My Gender” su Nexo+ per la Giornata Internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia

“Normal” e “Boy Or Girl? My Sex Is Not My Gender” su...

Photo: “Normal” di Adele Tulli

Il 17 maggio sarà la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, ricorrenza riconosciuta dall’Unione Europea e dalle Nazioni Unite. Per l’occasione, arrivano su Nexo+ due nuovi titoli: “Normal” di Adele Tulli e “Boy Or Girl? My Sex Is Not My Gender” di Valérie Mitteaux, che vanno ad arricchire la Playlist Pride, che raccoglie alcuni dei più bei titoli della cinematografia recente su questo tema.

Presentato al Festival internazionale del cinema di Berlino, “Normal” di Adele Tulli è un viaggio visivo attraverso le norme di genere nella società contemporanea. Immersi in un mosaico caleidoscopico di scene visivamente potenti, gli spettatori sperimentano le performance ritualizzate della femminilità e della mascolinità, nascoste nelle interazioni ordinarie, dalla nascita sino all’età adulta. Isolando gli elementi talvolta grotteschi e inquietanti che circondano la nostra vita quotidiana, “Normal” medita su ciò che rimane sempre impercettibile: le sue norme sociali, i suoi meccanismi interni. Il risultato è che ciò che viene considerato “normale” non è più così rassicurante.

“Boy Or Girl? My Sex Is Not My Gender” si interroga invece sul nascere donna, sentirsi uomo e decidere di attraversare la frontiera tra i generi. Questo è il percorso di Lynnee, Rocco, Kaleb e Migue, raccontato dalla regista Valérie Mitteaux. Le scelte di queste persone transgender mettono in discussione la nozione stessa di genere. Essere una donna, essere un uomo, che cosa significa? Perché implica modi diversi di agire e di essere nel mondo?

Photo: “Boy Or Girl? My Sex Is Not My Gender” di Valérie Mitteaux