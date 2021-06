Regione Lazio: pubblicato il nuovo Avviso Pubblico, 9 milioni di euro per il cinema e l’audiovisivo

Pubblicato il nuovo Avviso Pubblico – Allegato A “Modalità e criteri per la concessione di sovvenzioni per la produzione cinematografica e audiovisiva” – annualità 2020/21 con cui la Regione Lazio sostiene con 9 milioni di euro il settore del cinema e l’audiovisivo.

L’istanza di sovvenzione può essere presentata esclusivamente dai seguenti soggetti:

a) le imprese individuali o familiari che esercitano, in modo esclusivo o prevalente, l’attività di produzione di opere audiovisive;

b) le società di persone o di capitali che, tra le attività che costituiscono l’oggetto sociale, esercitano, in modo esclusivo o prevalente, l’attività di produzione di opere audiovisive.

Le sovvenzioni sono concesse a valere su opere audiovisive, incluse quelle cinematografiche:

a) riconosciute come “prodotto culturale”, sulla base del test di eleggibilità culturale di cui al paragrafo 7;

b) realizzate in tutto o in parte sul territorio della Regione Lazio;

c) le cui riprese siano iniziate dopo il 1° gennaio 2019 e siano terminate entro il 31 dicembre 2020;

d) presentate in numero complessivo non superiore a 4 dalla stessa società di produzione;

e) di costo complessivo minimo, per singola opera, pari a € 30mila.

Per maggiori informazioni:

www.regione.lazio.it/CUL_DD_G06918_08_06_2021_Allegato.pdf

www.romalaziofilmcommission.it/fondi-e-bandi.html