“Minör” è online sul sito della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti

Dopo una lunga e fortunata circuitazione nell’ambito di prestigiosi festival italiani e internazionali, è ora online sul sito della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti “Minör”, il documentario diretto dai giovani diplomati Matteo Bontempi, Giacomo Mantovani, Andrea Panni e Pietro Repisti.

Vincitore del Bando SIAE “Per Chi Crea” 2018 – riservato a progetti volti alla traduzione in altre lingue e la relativa distribuzione e promozione all’estero, nei settori Cinema, Libro e Lettura – “Minör” e stato presentato a Visioni dal Mondo 2019 (IT), Modena Viaemilia@docfest 2019 (IT), The Workers Unite Film Festival 2020 (US), Short. Sweet. Film Fest. 2021 (US) e Filmstrip International Film Festival (RO), è stato semifinalista al Barcelona International Film Festival e nominato come Best Student Film 2021 per gli ARFF Paris // International Awards e ha ricevuto il Certificate of Merit al Rochester International Film Festival (US).

Nel 2020, il film è stato inoltre proiettato al Cinema Mexico di Milano e proposto in streaming sulla piattaforma del Cinema Beltrade “Beltrade sul Sofà”.

Ambientato a Frontale, un piccolo paese della Valtellina, “Minör” scava in profondità nella memoria per raccontare, attraverso le testimonianze di alcuni tra gli ultimi minatori italiani, la dignità di un mestiere che va scomparendo e il senso di appartenenza ad una comunità ormai quasi invisibile. Racconto intimo e profondo, il film è anche una testimonianza preziosa e rara di una delle poche miniere di quarzite ancora attive in Italia. Passano gli anni e, nonostante nelle viscere della galleria cambino le tecniche e le condizioni di lavoro, in superficie, ancora vive l’orgoglio di essere minör.

“Minör” e stato realizzato con il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, e con il supporto del Comune di Sondalo, Assessorato alla Cultura, Minerali Industriali.