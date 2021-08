“Europa” è Film della Critica, dal 2 settembre al cinema

“Europa”, del regista italo-iracheno Haider Rashid, è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI, con la seguente motivazione: “Aderendo totalmente alla drammatica esperienza di un giovane immigrato iracheno, in fuga lungo la via balcanica, il film si propone come esperienza immersiva nello smarrimento, nella paura e nella violenza che segnano la vita di chi cerca rifugio in Europa. Adottando una prospettiva che tiene in campo la prova fisica del protagonista e le situazioni estreme affrontate, il regista offre un punto di vista tanto morale quanto concreto su un dramma sociale che non si consuma nei dibattiti politici, ma nella sofferenza reale e nel degrado delle relazioni umane”.

Dopo il successo alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2021, dove ha vinto il Premio della Critica indipendente Beatrice Sartori Award, “Europa” uscirà in sala dal 2 settembre distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

Haider Rashid, nato e cresciuto a Firenze nel 1985 da padre iracheno e madre italiana, con questo film racconta del difficile viaggio di un giovane iracheno, Kamal, che sta entrando in Europa a piedi, attraverso la frontiera tra Turchia e Bulgaria. Lungo la cosiddetta “rotta balcanica”, Kamal viene catturato dalla polizia di frontiera bulgara ma riesce a scappare, cercando una via di fuga in un’interminabile foresta, un sottomondo dove le regole e la legge non esistono. Un viaggio per la sopravvivenza in cui Kamal lotta strenuamente per la libertà e la vita.

Regia: Haider Rashid. Sceneggiatura e montaggio: Haider Rashid e Sonia Giannetto. Fotografia: Jacopo Maria Caramella. Scenografia: Francesco Bacci. Costumi: Alice Rinaldi. Fonico di presa diretta: Giandomenico Petillo. Sound design: Gabriele Fasano. VFX Supervisor: Daniele Bernabei.

Cast: Adam Ali, Svetlana Yancheva, Pietro Ciciriello, Gassid Mohammed, Mohamed Zouaoui, Erfan Rashid.

Prodotto da Haider Rashid, “Europa” è una produzione Radical Plans (Italia) in associazione con Beyond Dreams (Kuwait) e Fair Play (Italia), con la produzione esecutiva di ODU Movies (Italia) e Berta Film (Italia). Con il contributo di Direzione Cinema e Audiovisivo – MiC; Programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema – Toscana Film Commission; Baghdad Film Fund – Ministry Of Culture, Iraq; AFAC – Arab Fund For Arts And Culture; Proxima Award – Milano Film Network; Osn Award – Cairo Film Connection. Vendite internazionali: MPM Premium (Francia).