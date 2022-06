DO Tour Casting in Basilicata

Il DO Tour Casting, iniziativa della talents factory DO Cinema volta ad individuare i migliori giovani attori e attrici under 30 d’Italia, aggiunge una tappa speciale legata al progetto Young Blood per promuovere i giovani talenti under 30.

Il progetto è realizzato assieme ad Alice nella Città in collaborazione con Marateale.

La location di quest’ultimo appuntamento sarà Maratea nella giornata del 23 luglio, nel contesto della XIV edizione del Marateale. In quest’occasione la ricerca sarà prevalentemente incentrata su profili del centro-sud. L’attrice e/o l’attore selezionato alla fine della giornata di casting avrà la possibilità di partecipare allo showcase Young Blood che si terrà sempre a Maratea nelle giornate del 29 e del 30 luglio davanti a una giuria internazionale.

In attesa di rivelare più dettagli e il programma completo di Young Blood, di seguito i requisiti di partecipazione e linee guida per il tour casting del 23 luglio.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

– Essere under 30 e possedere una buona conoscenza della lingua inglese.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

– Inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica do.tourcasting@gmail.com indicando nome, cognome e città di provenienza nell’oggetto della mail. Allegare curriculum e 3 foto.

– Ricevuti i dettagli e tempistiche dell’appuntamento, presentarsi al casting portando con sé una copia stampata del proprio curriculum in cui siano indicati città di residenza e domicilio, numero di telefono e indirizzo mail, una foto in formato cartaceo e una lettera motivazionale di 15 righe.

– Bisognerà preparare un monologo in lingua italiana della durata massima di quattro minuti. Per garantire a tutti un margine di equità il casting verrà cronometrato.