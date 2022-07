Premio Solinas 2022, i finalisti

Si è conclusa la prima fase del Premio Franco Solinas – Concorso internazionale per progetti di film lungometraggio per il cinema e le piattaforme multimediali. E così, oltre a favorire la scrittura di film pensati sia per la sala sia per le piattaforme, la 37esima edizione si è rinnovata aprendo le porte della giuria del Premio Franco Solinas ai produttori che hanno partecipato al processo di creazione sin dalla selezione. L’innovazione della formula, che vede insieme 36 giurati, ha potenziato il confronto creativo tra autori, produttori, critici, montatori, scrittori, registi, attori e implementato i processi di sviluppo e formazione. La 37esima edizione del primo premio internazionale dedicato alla valorizzazione della figura dello sceneggiatore e alla forza delle idee e delle storie ha raggiunto il record di 475 progetti ricevuti.

Le 475 storie, pervenute al concorso in forma anonima, sono state selezionate con dedizione e serietà dalla giuria del Premio Franco Solinas 2022 composta da: Isabella Aguilar, Mariangela Barbanente, Luca Cabriolu, Teresa Cavina, Francesca Cima, Antonietta De Lillo, Salvatore De Mola, Graziano Diana, Paola Freddi, Valentina Gaddi, Luca Giordano, Annamaria Granatello, Guido Iuculano, Cosetta Lagani, Antonella Lattanzi, Francesca Longardi, Ilaria Macchia, Marina Marzotto, Silvio Maselli, Davide Orsini, Fabio Paladini, Cristiana Paternò, Giannandrea Pecorelli, Michele Pellegrini, Marco Puccioni, Laura Pugno, Mimmo Rafele, Fabrizia Sacchi, Roberto Scarpetti, Paolo Strippoli, Gianni Tetti, Massimo Torre, Ines Vasiljevic, Valerio Vestoso, Lorenzo Vignolo, Stefano Voltaggio che ha selezionato 9 progetti finalisti. Caduto l’anonimato i finalisti hanno avuto una settimana per inviare la scaletta, condizione essenziale per partecipare alle fase successive.

I 9 progetti finalisti della 37esima edizione del Premio Franco Solinas che concorrono all’assegnazione del Premio Franco Solinas Miglior Soggetto di 1.500 euro e parteciperanno alle fasi successive del concorso sono:

BOLLINO ROSSO, titolo originale Cinemascope, di Leonardo Malaguti;

CAMBIO DI STAGIONE, titolo originale Giro di campo, di Pier Lorenzo Pisano;

DUE AMICI, titolo originale Colonna rotta, di Giulia Cosentino e Pierfrancesco Li Donni;

DUE COME NOI, titolo originale Istrice fm, di Elena Dallorso, Francesco Nicchiarelli e Laura Nicchiarelli;

IL MIGLIORE, titolo originale The italian, di Alessandro Nelson Garofalo;

IOLE LIBERATA, titolo originale Lettere dall’oltresbarra, di Nicoletta Senzacqua;

LA TRAVERSATA, titolo originale La suorina, di Andrea Paolo Massara e Cristian Patanè;

MARATREZA, titolo originale La villa, di Arturo Caciotti;

VENTO ’92, titolo originale Vento, di Pierpaolo Moscatello.

La manifestazione di premiazione si terrà a La Maddalena dal 21 al 25 settembre 2022.

Gli autori e le autrici dei progetti finalisti incontreranno i giurati e avranno tre mesi per sviluppare la sceneggiatura. Le sceneggiature saranno valutate da una seconda giuria che assegnerà, a proprio insindacabile giudizio, il Premio Franco Solinas Miglior Sceneggiatura di 8.000 euro e la Borsa di Studio Claudia Sbarigia – dedicata a premiare il talento nel raccontare i personaggi e l’universo femminile – di 1.000 euro.

Il Premio Solinas è una struttura permanente che in 37 anni di attività ha favorito la realizzazione di 147 prodotti audiovisivi di cui 128 film, 12 corti, 3 web series, 4 piloti per serie tv ed è sostenuto da: MiC, Regione Lazio, Regione Sardegna, Fondazione Sardegna Film Commission e SIAE, gode del patrocinio del Comune di La Maddalena, dell’Ente Parco dell’Arcipelago di La Maddalena e delle Associazioni di Categoria: 100autori, ANAC, Writers Guild Italia, Doc/it, ANICA, APA, AGICI, UNITA e SNCCI e collabora con Istituto Italiano di Cultura di Madrid, Premio Bookciak Azione!, Apollo11, IDS, Olbia Film Network.

Sito Ufficiale: www.premiosolinas.it