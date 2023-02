“Benedetta” designato Film della Critica

“Benedetta”, il nuovo film diretto da Paul Verhoeven, con Virginie Efira e Charlotte Rampling, è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI.

Questa la motivazione: “Ricalcando la figura reale di una passionaria del XVII Secolo, Paul Verhoeven offre una visionaria ricostruzione storica, animata da un furore mistico che confonde spiritualità e sessualità e innesta il sacro nel profano. Richiamando il rapporto tra verità e menzogna, da sempre centrale nel suo cinema, il regista descrive una femminilità sospesa tra liberazione e mortificazione della carne, facendo di questa controversa suora la nuova eroina del suo cinema iconoclasta, nella vibrante presenza di Virginie Efira”.

“Benedetta” è stato presentato in concorso al 74° Festival di Cannes. Il film è liberamente ispirato al saggio “Atti impuri: vita di una monaca lesbica nell’Italia del Rinascimento”, della Prof. Judith C. Brown, che a sua volta documenta il processo a Benedetta Carlini, Badessa del monastero di Pescia all’inizio del Seicento, mistica e visionaria, accusata di omosessualità ed eresia.

Il film sarà distribuito in Italia da Movies Inspired dal 2 marzo 2023.

SINOSSI. Alla fine del XVII Secolo l’Italia è devastata dalla peste. Benedetta Carlini entra come novizia nel convento di Pescia, in Toscana. Fin dalla sua più tenera età, era stata notata per aver compiuto dei miracoli. Il suo ingresso nella comunità monastica stravolgerà radicalmente la vita delle sue consorelle.

BENEDETTA

Regia: Paul Verhoeven

Con: Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphné Patakia, Lambert Wilson, Olivier Rabourdin

Nazionalità: Francia

Durata: 126 min

Uscita: 2 marzo 2023

Distribuzione: Movies Inspired