Marcello, Sophia & Co. è il nuovo canale gratuito di CG

Marcello, Sophia & Co. / CG Entertainment

CG Entertainment annuncia il debutto del nuovo canale di cinema Marcello, Sophia & Co. nato in occasione delle celebrazioni per il 100° dalla nascita di Marcello Mastroianni e dei 90 anni della divina Sophia Loren. Il FAST Channel Marcello, Sophia & Co. è visibile in streaming gratuitamente e senza abbonamento su Samsung TV Plus, LG Channels, Rakuten TV, Xiaomi – tramite le rispettive App, su Smart TV, su Device mobili, da browser ove disponibile – su tutti i TV connessi che hanno un sistema operativo Titan OS, tra cui Philips. Il canale è online anche sulla piattaforma di CG Entertainment a questo indirizzo web: www.cgtv.it/live/ .

Il palinsesto è composto da capolavori della Loren, di Mastroianni e di altre grandi icone che hanno reso celebre il nostro cinema in tutto mondo. Tra i film ora in palinsesto segnaliamo: “Ieri, oggi e domani” di Vittorio De Sica, premiato con l’Oscar e il Golden Globe come miglior film straniero e con il David di Donatello ai due protagonisti, Sophia Loren e Marcello Mastroianni (il 12 settembre ore 21.51 e in replica il 13 settembre ore 15.40, il 14 settembre ore 17.27, il 15 settembre ore 20.21); “C’era una volta” di Francesco Rosi con Sophia Loren e Omar Sharif (il 15 settembre ore 22.31 e in replica il 16 settembre ore 10.04 e 23.23, il 17 settembre ore 08.54, il 18 settembre ore 13.23); il cult di fantascienza “La decima vittima”, diretto dal maestro Elio Petri con la bond girl Ursula Andress al fianco di Mastroianni (17 settembre ore 07.17 e in replica il 18 settembre ore 11.46, 19 settembre ore 17.17, 20 settembre ore 18.48, 21 settembre ore 00.41, 20.10).