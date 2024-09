“Vermiglio”: successo al box office e nuovo aumento di copie

Foto di Fabrizio de Blasio / Il cast sul set di "Vermiglio"

Dopo il Gran Premio della Giuria all’81. Mostra del Cinema di Venezia, il plauso della critica e dopo essere stato designato come candidato Italiano per la corsa all’Oscar come miglior film internazionale, è arrivato per “Vermiglio” il riconoscimento più importante, quello del pubblico. Uscito il 19 settembre in 25 cinema, il film ha visto aumentare considerevolmente il numero di copie nel secondo weekend e ha raggiunto le primissime posizioni nella classifica Cinetel. Il film chiude il fine settimana al secondo posto con un incasso di 397.973 €, mantenendo di gran lunga la migliore media per copia (3.344 €).

“Sono stati bellissimi questi primi incontri con il pubblico – dichiara Maura Delpero – È una grande gioia vedere i cinema pieni, condividere il rituale della sala, sentire il calore degli spettatori, quelli più comunicativi che vogliono commentare e discutere, quelli che rimangono silenziosi e discreti, ma raccontano con gli occhi che sono contenti di essere usciti di casa per vedere un film. È sempre un momento magico, dopo anni di lavoro su un immaginario, vivere il momento in cui quel mondo si trasforma nel cuore, nella mente e nella pancia dello spettatore, che lo fa suo e se lo porta a casa”.

Da giovedì il numero dei cinema crescerà ancora, arrivando a superare 200 sale.