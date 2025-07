ANEC Lazio: apprezzamento per i 3 milioni di euro destinati a sostegno del cinema

ANEC Lazio: apprezzamento per i 3 milioni di euro destinati a sostegno...

Foto di ANEC Lazio

L’ANEC Lazio esprime il più sentito ringraziamento nei confronti del Presidente Francesco Rocca e dell’Assessore al Bilancio Giancarlo Righini per lo stanziamento di 3 milioni di euro, derivanti dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, destinati al potenziamento competitivo delle oltre 90 sale cinematografiche dislocate nel territorio laziale per un totale di 391 schermi. Un intervento concreto che testimonia l’attenzione dell’Amministrazione Regionale verso un settore strategico per la crescita culturale e lo sviluppo socioeconomico dei territori.

“Questo stanziamento è fondamentale per gli esercenti cinematografici che intendono investire nell’innovazione tecnologica, adeguamenti strutturali, accessibilità e sicurezza, indispensabili per mantenere le nostre sale competitive – dichiara il Presidente dell’ANEC Lazio Leandro Pesci – È un riconoscimento tangibile per il ruolo di coesione e integrazione sociale che i cinema continuano a svolgere soprattutto nelle aree più periferiche e svantaggiate”.

L’attenzione della Regione Lazio al settore cinematografico trova ulteriore conferma nel disegno di legge regionale 171/2024 approvato in Consiglio. Il testo, in gran parte ridimensionato, rappresenta però solo un primo passo verso un percorso ampiamente condiviso, finalizzato ad individuare uno strumento normativo più idoneo ed organico allo sviluppo dell’intero settore.

“Sarebbe il tassello mancante per garantire uno scenario certo e stabile al nostro comparto – prosegue il Presidente Pesci – con l’intento di riaffermare la salvaguardia dei cinema attivi, impedendone qualsiasi sorta di cambio di destinazione d’uso e allo stesso tempo incentivando il recupero dei cinema chiusi, ormai da numerosi anni, attraverso una serie di premialità e facilitazioni concrete per favorirne la loro riapertura”.

Nella speranza, quindi, che il Presidente, la Giunta e il Consiglio Regionale possano nei prossimi mesi riaffrontare l’argomento, l’ANEC Lazio ribadisce la piena collaborazione con tutte le istituzioni e le forze politiche coinvolte per raggiungere un comune obiettivo: garantire prospettive solide e chiare a tutti coloro che intendano investire seriamente nello sviluppo e potenziamento dell’offerta cinematografica nel Lazio.