L’appello di Tarantino a Cannes 2019: “Non rivelate nulla del film”

“Io amo il cinema. Voi amate il cinema. È l’avventura di scoprire una storia per la prima volta. Sono molto eccitato di essere qui a Cannes per condividere con il pubblico del festival ‘Once Upon a Time… in Hollywood’. Gli attori e la troupe hanno lavorato duramente per creare qualcosa di originale e io vi chiedo solamente di evitare di rivelare qualcosa che poi precluda a chi lo vedrà in seguito di fare l’esperienza del film nello stesso modo”.

Questo l’appello lanciato da Quentin Tarantino a poche ore dal debutto in concorso alla 72esima edizione del Festival di Cannes del suo “C’era una volta a… Hollywood” (Once Upon a Time… in Hollywood) con protagonisti Leonardo DiCaprio e Brad Pitt.

Le star sono attese sulla Montée de Marche martedì 21 maggio.