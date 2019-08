Grande successo per Cinema Cotral

Rassegna cinematografica “on the road” diretta da Alice nella Città e promossa da Cotral e Regione Lazio. Ideata dai Ragazzi del Cinema America.

Grande successo per l’iniziativa Cinema Cotral della Regione Lazio, la nuova rassegna cinematografica “on the road” diretta da Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.

L’iniziativa, ideata dai Ragazzi del Cinema America e realizzata da Cotral, società partecipata della Regione, ha visto coinvolti dal 20 luglio al 6 agosto otto comuni delle cinque province e ha registrato sempre il tutto esaurito.

Il tema della rassegna itinerante è stato il viaggio e ha portato alcuni dei successi delle passate stagioni alternando cinema indipendente, cult d’autore e grandi classici per tutte le età. Le proiezioni sono state accompagnate da presentazioni speciali e incontri che hanno visto alternarsi nel corso delle serate Fabia Bettini e Gianluca Giannelli di Alice nella Città e le giornaliste Michela Greco, Ilaria Ravarino, Giulia Morello e Ludovica Jaus.

Un programma cinematografico dedicato a grandi storie ambientate lungo la strada, viaggi indimenticabili, capaci di cambiare per sempre la vita di chi li affronta, da “Basilicata coast to cost” a “Priscilla – La regina del deserto”, “Captain Fantastic”, “Padre d’Italia”, “Fiore Gemello”, “Sing Street”, fino ai cartoon d’autore come “La canzone del mare” e “Sasha e il Polo Nord”.

Ad affiancare alcune proiezioni, in particolare quelle rivolte ai più piccoli, anche gli artisti Andrea Bosca, Paola Minaccioni e Tosca, del collettivo di Every Child Is My Child, la onlus presieduta da Anna Foglietta che dal 2017 dà sostegno e istruzione ai bambini siriani con il progetto della Plaster School, la scuola-cerotto al confine con la Siria.

Fondamentali per la riuscita del progetto sono state sia le amministrazioni comunali, sia le tante associazioni di giovani che hanno supportato il progetto sul territorio, i consigli dei giovani, l’associazione Jupiter, Lazio Pride, i gestori dell’Officina, presidi importanti e punto di riferimento culturale imprescindibile per coinvolgere le diverse province toccate dal bus.

Cinema, incontri, dibattiti e musica, un modo diverso per fare comunità e creare aggregazione.