“Joker”: Joaquin Phoenix improvvisa la scena del bagno

Il regista Todd Phillips rivela l’improvvisazione dell’attore in una delle scene più iconiche del film

“Joker” è ormai sulla bocca di tutti e dall’uscita nelle sale di tutto il mondo la popolarità di questo discusso film, vincitore del Leone d’oro a Venezia 76, continua a crescere.

Una delle scene più iconiche di “Joker”, però, non è frutto dell’originale sceneggiatura di Todd Phillips e Scott Silver ma di uno dei contributi che il protagonista Joaquin Phoenix ha dato al personaggio da lui interpretato.

Il regista Todd Phillips ha spiegato che la scena in cui Arthur Fleck (Phoenix) danza nel logoro bagno in cui si rifugia dopo aver compiuto il suo primo massacro è stata improvvisata interamente dall’attore mentre lo script iniziale, ha rivelato, prevedeva un momento quasi di rimorso per il protagonista che, al contrario, avrebbe cercato di nascondere l’arma e levare via il trucco da clown che lo caratterizzava. Alla fine, davanti all’improvvisazione di Phoenix, lo stesso regista ha dovuto ammettere che la sequenza da lui immaginata non avrebbe funzionato altrettanto bene e, anzi, sarebbe risultata addirittura fuori dal personaggio.

Joaquin Phoenix nella scena del bagno danza sulle note di Hildur Guðnadóttir.