Alice nella Città e Torino Film Festival omaggiano il cinema di Gianni Amelio

Due i restauri scelti per capire l’opera di Amelio e che attraversano i due festival

Oltre ad averci regalato alcune delle opere più potenti e personali degli ultimi cinquant’anni di cinema italiano, Gianni Amelio è il regista che più di altri si è dedicato al rapporto padre-figli, mettendo in luce ritratti d’infanzia e adolescenza memorabili, con tutti i vizi e le virtù, le contraddizioni e le tenerezze, le ironie e le fragilità di cui si nutre la vita. Per questo Alice nella Città e il Torino Film Festival hanno immaginato un omaggio che metta al centro il restauro di due film-chiave per capire l’opera di Gianni Amelio, perché esprimono con chiarezza assoluta il suo credo di autore e costituiscono una sorta di “prefazione” alla sua attività futura, dove già si mostra tutta l’attenzione per il mondo minorile.

Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni, ospiterà la proiezione della versione restaurata del film “La fine del gioco” del 1970, preziosamente conservato nell’archivio di Rai Teche insieme a molti altri capolavori del passato realizzati dai grandi maestri del cinema per la Rai, mentre il 37° Torino Film Festival proietterà la versione restaurata di “Il Ladro di Bambini” (1992).

Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, direttori artistici di Alice, dichiarano: “La fine del gioco è un film quasi profetico, perché anticipa Il Ladro di Bambini (1992) per il tema del viaggio e della prova fra adulto e adolescente e che disvela tutto il suo carattere di riflessione meta-cinematografica, in cui Amelio con un approccio finto-documentaristico si interroga sul metodo, sulle responsabilità e soprattutto sulla possibilità di fare televisione verità”.

Emanuela Martini, direttore del TFF, dichiara: “Il Ladro di Bambini, oltre a essere uno dei film più popolari e amati di Gianni Amelio, si colloca a un crocicchio ideale, tra gli anni tormentati di Colpire al cuore e Porte aperte e i grandi affreschi che riflettono sulla nostra storia e la nostra cultura (anche contemporanee), Lamerica e Così ridevano. Il Ladro di Bambini è un raro “road movie” italiano, da nord a sud tra disastri e speranze, attraverso gli occhi di tre ‘ragazzi’ di età diverse, a volte occhi ancora ‘vergini’, a volte occhi penosamente consapevoli. È del 1992, anno di tangentopoli: è un film libero, in cui si respira aria. E l’aria che ogni tanto allevia il dolore nei film dell’autore è un prezioso regalo ai suoi personaggi e al suo pubblico, il pubblico del Torino Film Festival sarà felice di accogliere uno dei suoi precedenti direttori”.

