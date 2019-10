Alice nella Città: domani è il giorno dei fratelli Dardenne

Ecco il programma della sesta giornata, #Alice2019

Roma, 21 ottobre 2019 – Domani è la giornata dei fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, con il loro ultimo film “L’età giovane” che narra la storia dei tentativi infruttuosi compiuti da una serie di personaggi impegnati a dissuadere il giovane fanatico Ahmed dal portare a termine il suo piano. Nessuno riesce a scalfire e a entrare in comunicazione con il nocciolo duro e misterioso di questo ragazzo pronto a uccidere la sua professoressa in nome delle sue convinzioni religiose.

Il tema musicale torna in Panorama Italia con “Il Suono della Voce”, vibrante documentario on the road dove il culto del viaggio si lega profondamente alla musica e alla poesia di Tosca, la straordinaria artista che riunisce grazie al suono della sua voce culture e popoli provenienti da diversi luoghi del mondo. Tosca incontrerà il pubblico in sala.

Sempre in Panorama Italia “Mi chiedo quando ti mancherò” di Francesco Fei. Una commedia drammatica, ma soprattutto una favola che affronta temi cruciali come le difficoltà dell’adolescenza e l’importanza di trovare una propria strada senza rinunciare ai propri sogni con uno stile pieno di realismo e poesia. La trama del lungometraggio è tratta dal secondo libro della scrittrice americana prematuramente scomparsa Amanda Davis, intitolato “I Wonder When You’ll Miss Me”.

In concorso è la volta di “L’Agnello”, l’opera prima di Mario Piredda (vincitore del David di Donatello 2017 per il corto “A Casa Mia”) mette al centro del suo discorso il valore dei legami di sangue. Quella di Anita è una storia delicata, che racconta la lotta di una giovane donna in una Sardegna ruvida e autentica nel tentativo di ritrovare una speranza.

Il regista Julien Trousselier presenta in anteprima la serie “Apnea”, dove combina il filone fantasy con quello drammatico, aggiungendo un tocco di realismo al dramma francese diviso in sei episodi con protagoniste delle sirene. La rivisitazione del mito acquisisce un ruolo centrale all’interno delle dinamiche della serie, alla quale partecipa l’attrice francese Laetitia Casta. Ad Alice nella Città saranno presentati in anteprima i primi due episodi.

Sito Ufficiale: http://alice.mymovies.it/