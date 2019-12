A Natale al cinema “Pinocchio”

View this post on Instagram

"Geppetto è un personaggio iconico, universale, ci si riconoscono tutti. Avevo già detto di sì a Matteo prima che mi proponesse il film, in pratica. Se capita un personaggio così, nella vita artistica di un attore, non si rifiuta certo. Ho lavorato, sono 'invecchiato' apposta per la pellicola. Quando Garrone mi ha fatto vedere la prima foto dal set, sembravo mio nonno. È uno dei più grandi registi che conosca. Certo, somiglia a un pittore, ma non dimentichiamo che con le immagini sa soprattutto raccontare. Mi ha incantato. Sul set era con le antenne sempre alzate, era come se scrivesse il film con la biro giorno per giorno, seguire le sue indicazioni è stato naturale… Mi manca solo la fata turchina. Ma se Garrone mi chiama sono disposto a fare anche la balena". Così Roberto Benigni sul regista Matteo Garrone oggi a Roma alla conferenza stampa di "Pinocchio", in arrivo nelle sale il 19 dicembre. Un film tratto dal celebre romanzo di Collodi e con protagonisti il giovanissimo Federico Ielapi nel ruolo del burattino di legno e Benigni nei panni di Geppetto. [📸: @01distribution / @rai_cinema] . . . . #Pinocchio #Pinocchioilfilm #RobertoBenigni #MatteoGarrone #FedericoIelapi