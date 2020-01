Oscars 2020: “Joker” conquista 11 nomination

Tra i film più candidati “1917”, “Once Upon a Time… in Hollywood” e “The Irishman”. Doppia nomination per Scarlett Johansson. Cerimonia di premiazione il 9 febbraio.

È “Joker” il film che ha ottenuto il maggior numero di nomination, ben 11, agli Oscars 2020. Il film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix è stato candidato nelle seguenti categorie: Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attore Protagonista, Miglior Sceneggiatura Non Originale, Miglior Hair & Make Up, Miglior Fotografia, Miglior Montaggio, Miglior Colonna Sonora Originale, Miglior Sound Editing, Miglior Sound Mixing, Miglior Costume Design.

“Joker” ha già vinto 2 Golden Globe (Miglior Attore Protagonista in un film drammatico per l’interpretazione di Joaquin Phoenix e Miglior Colonna Sonora Originale per il lavoro di Hildur Guðnadóttir) e il Leone d’Oro per il Miglior Film alla 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il film ha superato la soglia dei 4 milioni di spettatori in Italia e ha incassato più di 1 miliardo di dollari nel mondo.

Seguono “1917”, “Once Upon a Time… in Hollywood” (C’era una volta… Hollywood) e “The Irishman” con 10 e 9 nomination a testa.

Migliori attori protagonisti: Antonio Banderas (Pain and Glory), Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time… in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker), Jonathan Pryce (The Two Popes). Migliori attrici protagoniste: Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Little Women), Charlize Theron (Bombshell), Renée Zellweger (Judy).

Migliori attori non protagonisti: Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), Anthony Hopkins (The Two Popes), Al Pacino (The Irishman), Joe Pesci (The Irishman), Brad Pitt (Once Upon a Time… in Hollywood). Migliori attrici non protagoniste: Kathy Bates (Richard Jewell), Laura Dern (Marriage Story), Scarlett Johansson (Jojo Rabbit), Florence Pugh (Little Women), Margot Robbie (Bombshell).

La 92esima cerimonia degli Academy Awards, per il secondo anno consecutivo senza presentatore, si svolgerà il 9 febbraio al Dolby Theatre di Los Angeles. Le nomination sono state annunciate oggi in diretta streaming sul sito dell’Academy, https://oscars.org.

Seguono tutte le candidature.



OSCARS 2020 – TUTTE LE NOMINATION

MIGLIOR FILM

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

Marriage Story

1917

C’era una volta… a Hollywood

Parasite

MIGLIOR REGIA

Martin Scorsese – The Irishman

Todd Phillips – Joker

Sam Mendes – 1917

Quentin Tarantino – C’era una volta… a Hollywood

Bon Joon-ho – Parasite

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Antonio Banderas – Dolor y gloria

Leonardo DiCaprio – C’era una volta… a Hollywood

Adam Driver – Marriage Story

Joaquin Phoenix – Joker

Jonathan Pryce – The Two Popes

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Marriage Story

Saoirse Ronan – Piccole Donne

Charlize Theron – Bombshell

Renée Zellweger – Judy

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Anthony Hopkins – The Two Popes

Joe Pesci – The Irishman

Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighborhood

Brad Pitt – C’era una volta… a Hollywood

Al Pacino – The Irishman

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Kathy Bates – Richard Jewell

Laura Dern – Marriage Story

Scarlett Johannson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Piccole Donne

Margot Robbie – Bombshell

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Noah Baumbach – Marriage Story

C’era una volta… a Hollywood – Quentin Tarantino

1917 – Sam Mendes e Kristy Wilson Cairns

Knives Out – Rian Johnson

Parasite – Bong Joon-ho e Han Jin Won

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

The Irishman – Steven Zaillian

Jojo Rabbit – Taika Waititi

Joker – Todd Phillips e Scott Silver

Just Mercy – Destin Daniel Cretton e Andrew Lanham

Piccole Donne – Greta Gerwig

The Two Popes – Anthony McCarten

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” – Toy Story 4

“I’m Gonna Love Me Again” – Rocketman

“I’m Standing With You” – Breakthrough

“Into the Unknown” – Frozen 2

“Stand Up” – Harriet

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Dragon Trainer 2

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

MIGLIOR FILM STRANIERO

Corpus Christi – Jan Komasa

Honeyland – Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov

Les Misérables – Ladj Ly

Dolor y Gloria – Pedro Almodóvar

Parasite – Bong Joon-ho

MIGLIOR FOTOGRAFIA

The Irishman – Rodrigo Prieto

Joker – Lawrence Sher

The Lighthouse – Jarin Blaschke

1917 – Roger Deakins

C’era una volta… a Hollywood – Robert Richardson

MIGLIOR MONTAGGIO

Ford v Ferrari – Michael McCusker e Andrew Buckland

The Irishman – Thelma Schoonmaker

Jojo Rabbit – Tom Eagles

Joker – Jeff Groth

Parasite – Jinmo Yang

MIGLIOR TRUCCO E PARRUCCO

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

1917

MIGLIOR SCENOGRAFIA

The Irishman – Bob Shaw e Regina Graves

Jojo Rabbit – Ra Vincent e Nora Sopkova

1917 – Dennis Gassner e Lee Sandales

C’era una volta… a Hollywood – Barbara Ling and Nancy Haigh

Parasite – Lee Ha-jun, Cho Won-woo, Han Ga-ram e Cho Hee

MIGLIORI COSTUMI

The Irishman – Sandy Powell e Christopher Peterson

Jojo Rabbit – Mayes C. Rubeo

Joker – Mark Bridges

Piccole Donne – Jacqueline Durran

C’era una volta… a Hollywood – Arianne Phillips



MIGLIORI EFFETTI SPECIALI

The Irishman

Avengers: Endgame

Il Re Leone

1917

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

MIGLIOR COLONNA SONORA

Joker – Hildur Guðnadóttir

Piccole Donne – Alexandre Desplat

1917 – Thomas Newton

Star Wars: L’ascesa di Skywalker – John Williams

Marriage Story – Randy Newman

MIGLIOR DOCUMENTARIO

American Factory – Julia Rieichert e Steven Bognar

The Cave – Feras Fayyad

The Edge of Democracy – Petra Costa

For Sama – Waad Al-Kateab e Edward Watts

Honeyland – Ljubomir Stefanov e Tamara Kotevska

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO DOCUMENTARISTICO

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO D’ANIMAZIONE

Dcera (Daughter)

Memorable

Sister

Kitbull

Hair Love

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO LIVE ACTION

Broterhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

A Sister

Saria

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO

Ford v Ferrari – Don Sylvester

Joker – Alan Robert Murray

1917 – Oliver Tarney, Rachel Tate

C’era una volta… a Hollywood – Wylie Stateman

Star Wars: The Rise of SkyWalker – Matthew Wood E David Acord

MIGLIOR MISSAGGIO SONORO

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

1917

C’era una volta… a Hollywood

Sito Ufficiale: https://oscars.org