“Favolacce” apre domani #iorestoinSALA, nuovo circuito nazionale di sale di qualità sul web

Ad introdurre lo streaming “live” i Fratelli D’Innocenzo con Paolo Mereghetti

ph: Elio Germano e Max Malatesta / Favolacce

Martedì 26 maggio parte #iorestoinSALA, il nuovo circuito nazionale di sale di qualità sul web. In programma la presentazione e lo streaming del film “Favolacce” diretto dai fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo.

“Favolacce” è una storia dark, una favola nera ambientata in una calda estate in un quartiere periferico di Roma. Una piccola comunità di famiglie, i loro figli adolescenti, la scuola. Un mondo apparentemente normale dove silente cova il sadismo sottile dei padri, impercettibile ma inesorabile, la passività delle madri, l’indifferenza colpevole degli adulti. Un mondo dove i bambini “non ci stanno” e si ribellano…

Nel cast Elio Germano, Barbara Chichiarelli, Gabriel Montesi, Max Malatesta, Ileana D’Ambra, Lino Musella, Max Malatesta e i giovanissimi Giulietta Rebeggiani, Giulia Melillo, Justin Alexander Korovkin e Laura Borgioli. Con la voce narrante di Max Tortora.

Ad inaugurare questo nuovo circuito – che comprende più di 70 cinema in tutta Italia, con la collaborazione di un nutrito gruppo di distributori e di MYmovies – sarà quindi uno dei migliori film d’autore dell’anno, vincitore dell’Orso d’Argento alla sceneggiatura alla 70esima Berlinale.

La proiezione è in programma alle ore 20.30 e sarà preceduta, alle ore 20.00, da una introduzione speciale con i Fratelli D’Innocenzo, che saranno intervistati per l’occasione dal critico cinematografico Paolo Mereghetti.

#iorestoinSALA è un progetto partecipato, dove il cinema non si trasferisce sulla rete, ma dove la rete diventa il cinema. Anzi: diventa la sala. Quella di domani, 26 maggio, è dunque una data storica per tutta la catena dell’esercizio italiano, un passo epocale che ha due obiettivi: ristabilire lo storico legame tra i cinema e i propri spettatori interrotto da oltre due mesi e superare l’antinomia atavica tra le sale e il web.

TUTTE LE SALE E I SITI DEI CINEMA #iorestoinSALA

PIEMONTE

Acqui Terme – Cristallo – cristalloacqui.it

Bra – Cinema Impero Multisala – cinemaimperobra.com

Novi Ligure – Moderno – cinemapass.it

Ovada (AL) – Splendor – circuitocinemagenova.com

LIGURIA

Genova – Ariston – circuitocinemagenova.com

Genova – City – circuitocinemagenova.com

Genova – Corallo – circuitocinemagenova.com

Genova – Odeon – circuitocinemagenova.com

Genova – Sivori – circuitocinemagenova.com

Imperia – Imperia – cinemaimperia.com

Rapallo – Augustus – cinemapass.it

Santa Margherita – Centrale – cinemapass.it

Savona – Filmstudio – nuovofilmstudio.it

Sestri Levante – Ariston – cinemapass.it

LOMBARDIA

Milano – Anteo Palazzo del cinema – spaziocinema.info

Milano CityLife – Anteo – spaziocinema.info

Bergamo – Auditorium – lab80.it

Bergamo – Capitol – capitolbergamo.it/film

Bergamo – San Marco – capitolbergamo.it/film

Cremona – Cremona Po Anteo spazioCinema – spaziocinema.info

Mantova – Cinema Del Carbone – ilcinemadelcarbone.it

Mantova – Mignon – cinemamignon.com

Monza – Capitol Anteo spazioCinema – spaziocinema.info

Sesto San Giovanni – Cinema Rondinella – cinemarondinella.it

Treviglio – Treviglio Anteo spazioCinema – spaziocinema.info

Varese – Filmstudio 90 – filmstudio90.it

Varese – Nuovo – filmstudio90.it

Voghera – Cinema Teatro Arlecchino – somsvoghera.it

VENETO

Padova – Lux – cinemaluxpadova.it

Padova – Rex – cinemarex.it

Bassano del Grappa – Metropolis Cinemas – metropoliscinemas.it

Belluno – Cinema Italia – cinemaitaliabelluno.it

Schio – Nuovo Cinema Pasubio – cinemapasubio.it

Vicenza – Odeon – odeonline.it

TRENTINO ALTO ADIGE

Trento – Multisala Astra – cinemaastratrento.it

Bolzano – Filmclub – filmclub.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Udine – Cinema Centrale – visionario.movie

Udine – Visionario – visionario.movie

Gemona del Friuli – Cinema Sociale – cinetecadelfriuli.org

Lignano – Cinecity – cinecitylignano.it

Pordenone – Cinemazero – cinemazero.it

Trieste – Ariston – aristoncinematrieste.it

EMILIA ROMAGNA

Bologna – Lumiere – cinetecadibologna.it

Bologna – Pop Up Cinema Bristol – popupcinema.18tickets.it

Bologna – Pop UP Cinema Jolly – popupcinema.18tickets.it

Bologna – Pop Up Cinema Medica – popupcinema.18tickets.it

Cattolica – Snaporaz – snaporaz.org

Ferrara – Apollo – apollocinepark.it

Modena – Truffaut – circuitocinema.mo.it/sala-truffaut

Parma – Cinema Edison D’essai – solaresdellearti.it

Rimini – Tiberio – cinematiberio.it

TOSCANA

Firenze – Stensen – stensen.org

Firenze – Spazio Alfieri – spazioalfieri.it

Pisa – Arsenale – arsenalecinema.com

UMBRIA

Perugia – Postmodernissimo – postmodernissimo.com

MARCHE

Ancona – Azzurro – azzurrocinema.altervista.org

Fermo – Sala Artisti – saladegliartisti.com

LAZIO

Roma – Andromeda Cinemas – andromedacinemas.it

Roma – Il Caravaggio – cinemacaravaggio.it

Roma – Madison – cinemamadison.it

CAMPANIA

Napoli – Modernissimo – stellafilm.it

CALABRIA

Catanzaro – Cinema Teatro Comunale – ilcomunalecz.it

PUGLIA

Bari – Splendor – cinemasplendor.eu

Brindisi – Andromedamaxicinema – andromedacinemas.it

SICILIA

Castrofilippo – Multisa Planet La Vigne – multisalaplanetlevigne.it

Catania – Planet – multisalaplanet.it

Messina – Multisala Apollo – multisalaapollo.com

Messina – Multisala Iris – multisalairis.it

Palermo – Multiplex Planet La Torre – multiplexplanetlatorre.it

Siracusa – Multisala Planet Vasquez – multisalaplanetvasquez.it

SARDEGNA

Iglesias – Madison – madisoncineworld.com

Favolacce – Trailer

Link YouTube