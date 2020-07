Alice Rohrwacher e JR a Venezia 77 con “Omelia Contadina”

Un’azione cinematografica con i contadini dell’altopiano dell’Alfina

Alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (2-12 settembre 2020) sarà presentato Fuori Concorso (Proiezioni Speciali) il cortometraggio “Omelia Contadina”, un’azione cinematografica di JR e Alice Rohrwacher con i contadini dell’altopiano dell’Alfina.

Una comunità contadina si riunisce su un altopiano al confine tra tre regioni per celebrare il funerale dell’agricoltura contadina. Un’azione cinematografica per scongiurare la scomparsa di una cultura millenaria.

“Nell’autunno scorso, durante una passeggiata sul confine tra Umbria, Lazio e Toscana, raccontavo all’amico e artista JR le mie preoccupazioni sulla distruzione del paesaggio agrario, violato dal proliferare di monoculture intensive che stanno trasformando interi territori – racconta Alice Rohrwacher – Gli raccontavo, da figlia di un apicoltore, della grande moria di insetti che ne deriva, e delle lotte dei piccoli contadini che provano ad arginare questo fiume in piena di speculazioni e pesticidi. Ad un certo punto ci siamo fermati ad un crocevia: su tutti i fronti si dipartivano fino a raggiungere l’orizzonte file ininterrotte di noccioli. Mentre guardavamo ci siamo detti che sembrava un cimitero di guerra. Sulla via del ritorno abbiamo deciso: se sembra un cimitero, dobbiamo celebrare un funerale. Ma che sia un funerale pieno di vita! Così è nato il progetto dell’Omelia Contadina: un’azione cinematografica con cui, attraverso il nostro lavoro, abbiamo voluto sostenere la lotta di piccoli agricoltori e cittadini dell’altopiano dell’Alfina. Un funerale, ma anche un inno di speranza dedicato a tutti coloro che giorno dopo giorno ci tengono in vita, producendo il nostro cibo”.

Interpreti: Luciano Vergaro, Ines Pulvano, Dario Sforza, Emanuele La Barbera, Elisa Cortese e i contadini dell’altopiano dell’Alfina.

Un’azione cinematografica di JR e Alice Rohrwacher. Fotografia Berto. Color supervisor Luca Bigazzi. Montaggio Carlotta Cristiani. Musica Banda G. Verdi di Castelgiorgio Compagnia de la Panatella. Production Manager Guillaume Lefrancois. Sound Engineer Riccardo Gaggioli. Sound Designer Daniela Bassani e Giancarlo Rutigliano. Art team Ales Jusifovski. Post-Production Grande Mela Digital Film.