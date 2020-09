TIMvision Floating Theatre / Alice nella Città: evento speciale con Cate Blanchett, Alberto Barbera e Piera Detassis

Venerdì 11 settembre in streaming alle 21.00 l’attrice premio Oscar presenta i primi due episodi di “Mrs. America”

Credit: Sabrina Lantos, FX / Cate Blanchett in “Mrs. America”

Roma, 10 settembre 2020 – Un altro grande appuntamento arricchisce il programma del TIMvision Floating Theatre, prima esperienza di arena galleggiante ecocompatibile della città di Roma, ideata e organizzata da Alice nella Città in collaborazione con Eur Spa, grazie alla partnership con TIMvision.

Venerdì 11 settembre alle 21.00 Cate Blanchett, attualmente impegnata alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia come presidente di giuria, interverrà in streaming per salutare il pubblico prima della proiezione in anteprima dei primi due episodi dell’attesa serie tv “Mrs. America”, diretta da Dahvi Waller e di cui è protagonista e produttrice esecutiva. Dall’8 ottobre in esclusiva per l’Italia su TIMvision Plus.

L’attrice premio Oscar sarà in collegamento dal Boat in Cinema Campari all’Arsenale di Venezia insieme al direttore della Mostra del Cinema Alberto Barbera e a Piera Detassis, Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello.

Le due arene galleggianti di Roma e Venezia, il TIMvision Floating Theatre e il Boat in Cinema Campari, saranno idealmente unite da questo evento speciale e dalla proiezione in contemporanea delle prime due puntate di “Mrs. America”.

Alla presenza di Cate Blanchett a Venezia si affianca a Roma quella delle donne dell’audiovisivo e delle associazioni della filiera impegnate sul tema della parità di genere. La serie offrirà loro uno spunto per parlare del loro impegno sul campo.

Saranno presenti, assieme a Fabia Bettini e Gianluca Giannelli (direttori di Alice nella Città), anche la regista Karole Di Tommaso, Concetta Gulino e Paola Randi dei 100autori, Chiara Sbarigia (direttore A.P.A.), Antonietta De Lillo per Women in Film Tv Media Italia, Maria Pia Calzone e Francesco Bolo Rossini per U.N.I.T.A., Giulia Morello per Dire Fare Cambiare e Miriam Previati per Mujeres nel Cinema.

Già pluricandidata agli Emmy 2020, “Mrs. America” è incentrata sull’aspro dibattito politico e culturale sorto negli anni ’70 negli USA sull’approvazione dell’Equal Rights Amendment (ERA), per il riconoscimento di pari diritti a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso.

La serie vanta un team di star: accanto al premio Oscar® Cate Blanchett, l’attrice Rose Byrne (nominata all’Emmy Award nel ruolo di Gloria Steinem), la vincitrice dell’Emmy Award Margo Martindale (Bella Abzug), la vincitrice dell’Emmy e del Golden Globe Uzo Aduba (Shirley Chisholm), Elizabeth Banks (Jill Ruckelshaus) e la vincitrice dell’Emmy e del Golden Globe Tracey Ullman (Betty Friedan). I produttori esecutivi sono il vincitore dell’Emmy Award Dahvi Waller (Mad Men), in qualità di creatore e showrunner, Stacey Sher (Django Unchained, Erin Brockovich) nominato dall’Academy Award, Coco Francini, Cate Blanchett e Anna Boden & Ryan Fleck (Captain Marvel, Billions), che hanno diretto quattro dei nove episodi, compresi i primi due.

Il TIMvision Floating Theatre ha una capienza di 150 posti con audio diffuso con cuffie wireless e fa parte del progetto Moviement Village ed è realizzata in collaborazione con il Cinema Caravaggio. Il Floating Theatre è ideato e organizzato da Alice nella Città in collaborazione con Eur Spa. Grazie a MiBACT e Regione Lazio e con il patrocinio del XI Municipio. Main sponsor: TIMvision. Partner sponsor: Poste italiane, Acea spa, Campari. In collaborazione con Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, Moviement Village e Cinema Caravaggio. Cultural partner: Fondazione Cinema per Roma e Casa del Cinema. Con il supporto di Armosia. Mobility partner: Zero Cento Food e beverage Giolitti.

