“Fellini degli Spiriti” domani a Cannes Classics

Credit: Ronald Grant Archive / Alamy Stock Photo / Federico Fellini e Giulietta Masina sul set di “Le Notti di Cabiria”, 1957

Domani 13 ottobre il documentario “Fellini degli Spiriti”, diretto da Anselma Dell’Olio, prodotto da Mad Entertainment e Rai Cinema e distribuito da Nexo Digital, verrà presentato al pubblico della sezione “Cannes Classics Sélection Officielle 2020” del Festival di Cannes, che quest’anno si terrà a Lione nell’ambito del Festival Lumière.

La cultura, l’ironia, il sense of humor, ma anche l’ansia trascendentale di Federico Fellini, sono gli elementi di questo documentario presentato ad agosto in anteprima italiana al festival Il Cinema Ritrovato di Bologna.

“Se pensate che tutto sia stato detto sul grande riminese di Roma, dovete vedere ‘Fellini degli Spiriti’, perché vi farà scoprire un Fellini nuovo, intimo più vicino ad ognuno di noi”,

Gian Luca Farinelli (Cineteca di Bologna).

Profondamente innamorato della vita, Federico Fellini ha attraversato la sua esistenza cercandone sempre il senso. A cento anni dalla nascita del Maestro, nato a Rimini il 20 gennaio 1920, il documentario indaga in profondità la sua passione per quello che lui definiva, in breve, il mistero, l’esoterico, il “mondo non visto” in una ricerca incessante di altre possibilità, altre dimensioni, altri viaggi e di tutto quello che può far volare lo spirito e la mente.

Questi aspetti, presenti in tutta la sua cinematografia, sono stati suo oggetto d’indagine inizialmente con il grande psicoanalista junghiano Ernst Bernhard, che non solo gli ha svelato i segreti dell’Inconscio, ma gli ha anche mostrato una nuova visione del mondo attraverso la lettura dei Tarocchi e la consultazione de I Ching. Ma sarà l’incontro con il professor Gustavo Rol, conosciuto per “Giulietta degli Spiriti”, che, attraverso i suoi esperimenti, gli proverà che esistono davvero altre dimensioni e che non c’è un termine al viaggio degli esseri umani.

A raccontare il mondo magico di Fellini tante voci, dalla cartomante che Fellini consultava sempre a Terry Gilliam (premio Oscar per Brasil), da Giuditta Mascioscia, la sensitiva amica di Gustavo Rol al regista Damien Chazelle (premio Oscar per La La Land), dai collaboratori e amici più stretti di Fellini a registi come William Friedkin (premio Oscar per Il braccio violento della legge e L’Esorcista). Attraverso straordinari materiali d’archivio di Rai Teche e Istituto Luce e materiali d’archivio internazionali, le immagini dei suoi film e interviste agli intellettuali che più hanno studiato il suo lavoro, “Fellini degli Spiriti” è un ritratto inedito, intimo e spirituale del grande regista.

FELLINI DEGLI SPIRITI di Anselma Dell’Olio. Prodotto da Mad Entertainment con Rai Cinema in coproduzione con Walking the Dog, Arte e Rai Com. Vendite internazionali: Nexo Digital e Rai Com. Opera realizzata con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Cinema. Opera realizzata con il sostegno della Regione Lazio. Avviso pubblico Attrazione produzioni cinematografiche (POR FESR LAZIO 2014-2020). Progetto Cofinanziato dall’Unione Europea; con il contributo della Regione Campania e la collaborazione di FCRC; in collaborazione con Regione Emilia-Romagna; in collaborazione con Comune di Rimini; in collaborazione con Fondazione Cineteca di Bologna; con il patrocinio del Comitato Fellini 100.