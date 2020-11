“Gli indifferenti” on demand dal 24 novembre

Un film di Leonardo Guerra Seràgnoli, ispirato al romanzo di Moravia, con Valeria Bruni Tedeschi, Edoardo Pesce, Vincenzo Crea, Beatrice Grannò e Giovanna Mezzogiorno

ph: Beatrice Grannò, Edoardo Pesce, Valeria Bruni Tedeschi, Vincenzo Crea e Giovanna Mezzogiorno

Dal 24 novembre sarà disponibile sulle piattaforme “Gli indifferenti” di Leonardo Guerra Seràgnoli, liberamente ispirato al capolavoro omonimo di Alberto Moravia, con Valeria Bruni Tedeschi, Edoardo Pesce, Vincenzo Crea, Beatrice Grannò e Giovanna Mezzogiorno. Il film sarà on demand su Sky Primafila, Apple Tv, Google Play, Chili, Rakuten Tv, TIMvision, Infinity, MioCinema, IoRestoInSala, CG Digital, The Film Club.

Roma oggi. Qualche scossa d’assestamento per un terremoto in centro Italia rende il clima sospeso. Mariagrazia Ardengo (Valeria Bruni Tedeschi) e i suoi due figli, Michele (Vincenzo Crea) e Carla (Beatrice Grannò), non hanno più soldi. Negli ultimi tre anni, Leo Merumeci (Edoardo Pesce), un manager tuttofare, divenuto nel frattempo amante di Mariagrazia, le ha fatto dei prestiti permettendole di ripagare alcuni debiti e continuare a fare la vita agiata di sempre. Michele, appena tornato da un viaggio all’estero, intuisce, anche grazie alla sua relazione con Lisa (Giovanna Mezzogiorno), un’amica di famiglia, che dietro l’apparente generosità di Leo, si cela un piano meditato a lungo per ottenere l’unico bene che è rimasto alla famiglia Ardengo: l’attico in cui vivono. Mariagrazia è troppo innamorata di Leo per dare ascolto al figlio e allora sta a Carla – che appena diciottenne riceve delle attenzioni morbose dallo stesso Leo – tentare di scuotere la sua famiglia dall’indifferenza in cui si era rifugiata.

Casting curato da Gabriella Giannattasio e Marco Matteo Donat-Cattin.

Una produzione Indiana Production e Vision Distribution. Prodotto da Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, Benedetto Habib e Marco Cohen per Indiana Production, in coproduzione con Ines Vasiljevic e Nicola Lusuardi per Nightswim, in coproduzione con Le Spectre, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video. Opera realizzata con il sostegno della Regione Lazio (avviso pubblico attrazione produzioni cinematografiche – POR FESR LAZIO 2014-2020). Progetto cofinanziato dall’Unione Europea. Una distribuzione Vision Distribution.

