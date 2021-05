Torna Rendez-Vous dal 9 al 13 giugno

Credit: Tiziana Fabi / Adèle Exarchopoulos, photocall “Mandibules”, Venezia 77

Rendez-Vous, il Festival del Nuovo Cinema Francese torna a Roma al Cinema Nuovo Sacher, dal 9 al 13 giugno 2021, e con selezioni speciali alla Cineteca di Bologna e al Cinema Massimo di Torino.

“È con grande piacere vedere le sale riaprire e salutare la nuova edizione del festival Rendez-Vous pronto ad accogliere un pubblico affezionato e fedele. I legami cinematografici tra Italia e Francia sono sempre più forti e, in questo momento di rinascita, saranno da volano a nuovi progetti cinematografici tra i nostri Paesi”. Con queste parole l’Ambasciatore Christian Masset saluta l’XI edizione della manifestazione.

“Dopo lunghi mesi segnati dalla chiusura dei cinema nel mondo, UniFrance è lieta di poter presentare al pubblico italiano, così fedele al cinema francese, una selezione delle migliori produzioni francesi a Roma, Bologna e Torino. Siamo felicissimi che i nostri film e i nostri artisti stiano finalmente ritornando in sala, specialmente in Italia, un paese che ci è così caro”, gli fa eco Daniela Elstner, direttrice generale di UniFrance.

Iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia, la manifestazione è realizzata dall’Institut Français Italia, co-organizzata con UniFrance, ente di promozione del cinema francese nel mondo. Il responsabile del progetto è Benoît Blanchard e la direzione artistica affidata a Vanessa Tonnini. BNL Gruppo BNP Paribas, per l’undicesimo anno consecutivo, è sponsor principale della rassegna. Il festival beneficia anche del sostegno della Fondazione Nuovi Mecenati – fondazione franco-italiana per la creazione contemporanea – dell’Hotel St. Regis Rome, di France 24, la chaîne d’information internationale.

Nel solco del tradizionale format della manifestazione, nata con l’intento di far scoprire la pluralità di voci del cinema d’Oltralpe, l’XI edizione di Rendez-Vous mette al centro della scena le Donne del Cinema Francese. Una panoramica di cineaste e attrici, volti noti ed esordienti, per offrire un’istantanea di un cinema creativo, vitale, plurale.

Il focus speciale dell’XI edizione del festival è dedicato a Emmanuelle Béart, attrice versatile, perfezionista e sensibile, femme fatale dal fascino magnetico che non ha mai smesso di vivere con intensità il suo tempo e di mettere la sua notorietà al servizio del sociale. Attivista per numerose campagne umanitarie e ambientaliste, da ambasciatrice per l’UNICEF a militante per i diritti dei sans papier. L’attrice sarà a Roma per presentare, in anteprima nazionale, il suo ultimo film “L’étreinte”, al fianco del regista Ludovic Bergery.

Il film di apertura è “Dans le Cévennes” di Caroline Vignal. La commedia neo-western femminista, selezionata al Festival di Cannes 2020, ha entusiasmato il pubblico e la critica francese e ha coronato la protagonista Laure Calamy, conosciuta in Italia per il suo ruolo di Noémie nella serie “Chiami il mio agente!”. Il film sarà presentato a Roma, in anteprima nazionale, dalla regista e uscirà in sala con Kitchen Film.

Sul fronte commedie, direttamente dalla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il regista Quentin Dupieux presenterà a Roma “Mandibules – Due uomini e una mosca”. Nel cast anche la star francese Adèle Exarchopoulos. Il film sarà nelle sale dal 17 giugno, distribuito da I Wonder Pictures.

La storia segue le vicende di due amici squattrinati: Jean-Gab e Manu, due scemi (e più scemi), partiti in missione per conto di un misterioso cliente: devono consegnare una valigetta in cambio di cinquecento euro. Nel rubare una vecchia auto per il viaggio, trovano nel cofano una mosca gigante. Decidono di addestrarla al furto, con il sogno di diventare ricchi. Lungo la strada si imbatteranno in una serie di avventure tragicomiche sullo sfondo di un’estate in una Costa Azzurra che somiglia alla California. Solo la stravagante Agnès (Adèle Exarchopoulos) si accorgerà del loro segreto. Dupieux regala all’attrice un inedito e riuscitissimo ruolo comico.

Le proiezioni sono in versione originale con sottotitoli in italiano.

INFO: www.institutfrancais.it