“Beckett”, il trailer del film che apre Locarno 74

Photo by Yannis Drakoulidis / John David Washington in “Beckett”

È stato rilasciato oggi il primo trailer ufficiale di “Beckett”, il nuovo film del regista italiano Ferdinando Cito Filomarino, prodotto da Luca Guadagnino, che aprirà in prima mondiale mercoledì 4 agosto la 74esima edizione del Locarno Film Festival in Piazza Grande. Il film sarà poi disponibile dal 13 agosto in esclusiva su Netflix.

Si tratta di un gradito ritorno a Locarno per il regista italiano Ferdinando Cito Filomarino, che nel 2010 aveva presentato nella sezione Pardi di Domani il suo cortometraggio “Diarchia”. Quest’anno invece ad inaugurare il festival sarà il suo thriller, interpretato da John David Washington, Boyd Holbrook, Vicky Krieps e dal premio Oscar Alicia Vikander.

DIRETTO DA Ferdinando Cito Filomarino. SCRITTO DA Kevin Rice. SOGGETTO DI Ferdinando Cito Filomarino. UNA PRODUZIONE Frenesy Film Company / Memo Films Production con Rai Cinema, in associazione con RT e Wise Features. PRODOTTO DA Luca Guadagnino, Marco Morabito, Francesco Melzi d’Eril, Gabriele Moratti. PRODUTTORI ESECUTIVI Lisa Muskat, Rodrigo Teixeira, Alan Terpins, Antonio Miyakawa, Federico Marchetti, Daniele Sirtori, Alessandro Melzi d’Eril, Marco Colombo, Giovanni Corrado. DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA Sayombhu Mukdeeprom. MUSICHE DI Ryuichi Sakamoto. MONTAGGIO Walter Fasano. SCENOGRAFIE Elliott Hostetter. COSTUMI Giulia Piersanti. “BORN TO BE” by Blood Orange. CASTING Francine Maisler e Anna Nikolau.

SINOSSI. Il turista americano Beckett (John David Washington) è in vacanza in Grecia quando si ritrova al centro di una caccia all’uomo in seguito a un incidente devastante. Costretto alla fuga per salvarsi la vita, cerca disperatamente di raggiungere l’ambasciata americana dall’altra parte del paese per scagionarsi. Mentre le autorità lo incalzano, la tensione cresce, la situazione politica diventa più instabile e la trama del pericoloso complotto in cui è intrappolato si fa sempre più fitta…

