Notti Bianche del Cinema: 48 ore di film ed eventi in tutta Italia per la ripartenza

Notti Bianche del Cinema: 48 ore di film ed eventi in tutta...

Tutto pronto per le Notti Bianche del Cinema, la 48 ore di proiezioni ed eventi non-stop in tutta Italia, ideata da Alice nella Città nell’ambito del progetto di rilancio #SoloAlCinema, che partirà il 2 luglio alle 18.00 e si concluderà il 4 luglio alle 22.00 alla quale aderiscono 70 sale in tutta Italia, da Milano a Bologna, Roma, Torino, Bari, Napoli, Palermo, Cagliari, Rovigo, Padova e molte altre.

Una grande festa per la ripartenza organizzata da Alice nella Città insieme a ANICA, ANEC, Accademia del Cinema Italiano – David di Donatello, U.N.I.T.A., 100autori, ANAC, UECI, CNA Cinema e Audiovisivo, SNGCI con i Nastri d’Argento, FICE, ACEC, AFIC, Doc/it e con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di Roma e il supporto di Regione Lazio, delle Italian Film Commissions, della Camera di Commercio di Roma e partner come Terna S.p.A. e TIMVISION.

L’evento prevede un programma articolato di iniziative, anteprime, maratone cinematografiche, incontri ed eventi speciali che mirano a recuperare e rinnovare il rapporto del pubblico con le sale cinematografiche grazie anche al supporto di registi, artisti, interpreti, sceneggiatori, giornalisti, critici e curatori di festival, a cominciare dalla madrina Monica Bellucci a Pierfrancesco Favino che presenterà “Io la conoscevo bene” di Antonio Pietrangeli, anche alla presenza di Elena Sofia Ricci, a Fabrizio Gifuni che parlerà al pubblico del suo film del cuore “Indagine su un cittadino al sopra di ogni sospetto” di Elio Petri, a Massimiliano Bruno protagonista di un evento speciale a lui dedicato a Roma.

E ancora le maratone dedicate a Quentin Tarantino, Wong Kar-wai, Dario Argento, organizzata in collaborazione con l’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, e nel quarto anniversario della scomparsa di Paolo Villaggio, sabato 3 luglio, quella dedicata a Fantozzi organizzata da Volume Entertainment e il Socio Aci. A Roma la Maratona Fantozzi si terrà al Cinema Adriano a partire dalle ore 23.00 del 3 luglio introdotta da una presentazione con ospiti speciali. La cerimonia inaugurale si terrà alle ore 21.00 alla Casa del Cinema e culminerà con la proiezione del docufilm “La Voce di Fantozzi” di Mario Sesti. Saranno presenti attori legati alla saga fantozziana, amici, addetti ai lavori e compagni di viaggio dello stesso Villaggio, ma soprattutto la famiglia dell’attore che ha scelto questa significativa data per inaugurare, con una partecipazione eccezionale, una serie di iniziative che verranno annunciate nelle prossime settimane, promosse e realizzate in collaborazione con la società di eventi ONNI srl.

In cartellone anche l’anteprima di “Penguin Bloom” di Glendyn Ivin con la presenza di Anna Foglietta a Milano al Multisala Gloria by Notorious Cinemas e quella dell’opera prima “Occhi Blu” di Michela Cescon con Valeria Golino, proiettata in diverse città tra cui Milano all’Anteo Palazzo del Cinema, alla presenza della regista e di Marina Spada, e Roma al Cinema Eden introdotta da Ivano De Matteo.

Non mancheranno le proiezioni speciali di “School of Mafia” di Alessandro Pondi presentato dal regista e dal cast tra cui Paolo Calabresi, Paola Minaccioni, Giuseppe Maggio, Michele Ragno e Guglielmo Poggi in diverse città italiane.

Apriranno le Notti Bianche del Cinema il 2 luglio le proiezioni con gli autori come quelle di Paolo Genovese con “Una famiglia perfetta”, Francesco Bruni con “Cosa sarà” e, nei giorni seguenti, quelle di Claudio Noce con “Padrenostro” e, a Trieste, Mauro Mancini con “Non odiare”. In programma anche film da vedere insieme ai propri figli come “18 Regali” di Francesco Amato, suggerito e presentato da Vittoria Puccini a Poggibonsi.

A chiudere le Notti Bianche del Cinema il 4 luglio a Roma sarà Edoardo Leo che al Multisala Andromeda presenterà al pubblico “18 Anni Dopo”.

Media partner dell’evento Metro e Il Quotidiano del Sud.

Ogni sala cinematografica che aderisce alle Notti Bianche del Cinema pubblicherà sul proprio sito la programmazione degli eventi in calendario.

Programma e maggiori informazioni sul sito http://nottibianchedelcinema.it

#NottiBiancheDelCinema

#SoloAlCinema

#AliceNellacitta