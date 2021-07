Pierfrancesco Favino e la “meglio gioventù” alle Notti Bianche del Cinema

Photo by Luca Carlino / Pierfrancesco Favino

La “meglio gioventù” del cinema italiano partecipa alle Notti Bianche del Cinema, la 48 ore di proiezioni ed eventi non-stop ideata da Alice nella Città insieme a tutte le associazioni di categoria nell’ambito del progetto di rilancio #SoloAlCinema, e in programma in 70 sale in tutta Italia fino a domenica 4 luglio, quando si concluderà alle ore 22.00 al Cinema Andromeda di Roma con Edoardo Leo, che introdurrà al pubblico la sua opera prima “18 anni dopo”.

Accanto a Pierfrancesco Favino, Valentina Lodovini, Elena Sofia Ricci, Vittoria Puccini, Anna Foglietta e Fabrizio Gifuni, anche tante giovani promesse del cinema italiano parteciperanno oggi e domani alla grande “festa” organizzata per lanciare un nuovo e forte segnale di ripartenza e invitare il pubblico di appassionati, rimasti forzatamente a lungo lontani dalle sale a causa della pandemia, a tornare al cinema per condividere insieme la magia del grande schermo.

Dopo Claudia Marchiori e Irene Casagrande che ieri hanno incontrato il pubblico per presentare, rispettivamente, l’opera prima di Michela Cescon “Occhi Blu” e “Cosa sarà” di Francesco Bruni, oggi al Cinema S.C.E.N.A. di Roma Gabriel Mannozzi De Cristofaro dà il via, alle ore 10.00, alla seconda giornata delle Notti Bianche introducendo il film “Glassboy” di Samuele Rossi, seguito alle ore 12.00 dal regista Antonio Capuano e dall’attrice Teresa Saponangelo che hanno introdotto “Il Buco in Testa”.

Oggi pomeriggio, sempre al Cinema S.C.E.N.A., toccherà a Ludovica Nasti interprete di “Rosa Pietra Stella” di Marcello Sannino (in programma alle ore 16.30) e a Giorgio Marchesi che al Cinema Massimo di Torino, alle ore 17.15, introdurrà “Colpo di spugna” di Bertrand Tavernier, il suo “film del cuore”.

Francesco Serpico, interprete della serie tv “L’Amica Geniale”, e Angelo Spagnoletti, attualmente protagonista su Netflix di “Generazione 56K”, affiancheranno questa sera Fabrizio Gifuni, alle ore 22.00 al Cinema Eden, per la proiezione di “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, mentre alle ore 22.30 Simone Liberati sarà al Cinema S.C.E.N.A. insieme al regista Alessandro Lunardelli per presentare “La regola d’oro”.

Nella giornata conclusiva del 4 luglio Michele Ragno, Giuseppe Maggio e Guglielmo Poggi saranno al Cinema Andromeda di Roma alle ore 20.00 per accompagnare una delle novità in sala di questi giorni, “School of Mafia” di Alessandro Pondi. Alla stessa ora, al Cinema Eden, la giovane Alice Maselli accompagnerà il regista Claudio Noce per la proiezione del premiato film “Padrenostro”.

I grandi protagonisti del cinema italiano saranno protagonisti della giornata di oggi in varie sale di Roma: al Cinema Adriano, alle ore 20.30, Pierfrancesco Favino ed Elena Sofia Ricci presenteranno “Io la conoscevo bene” di Antonio Pietrangeli; al Cinema Eden, alle ore 19.00, Sabina Guzzanti introdurrà la proiezione di “The Manchurian Candidate” seguita alle ore 21.45 da Valentina Lodovini che presenterà il film di Carlo Mazzacurati di cui è protagonista “La giusta distanza”; al Quattro Fontane ci sarà Michela Cescon che incontrerà il pubblico alle ore 21.30 prima della proiezione della sua opera prima “Occhi Blu”. A Milano Anna Foglietta sarà in sala con gli spettatori, alle ore 18.30, per l’anteprima di “Penguin Bloom” di Glendyn Ivin all’Arena Milano Est.

Le Notti Bianche del Cinema sono organizzate da Alice nella Città insieme a ANICA, ANEC, Accademia del Cinema Italiano – David di Donatello, U.N.I.T.A., 100autori, ANAC, UECI, CNA Cinema e Audiovisivo, SNGCI con i Nastri d’Argento, FICE, ACEC, AFIC, Doc/it e con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di Roma e il supporto di Regione Lazio, delle Italian Film Commissions, della Camera di Commercio di Roma e partner come Terna S.p.A. e TIMVISION.

Programma e maggiori informazioni sul sito http://nottibianchedelcinema.it

#NottiBiancheDelCinema

#SoloAlCinema

#AliceNellacitta