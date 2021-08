Al via Classici fuori Mostra, dal 4 agosto al Teatro Piccolo Arsenale di Venezia

Prende il via mercoledì 4 agosto a Venezia – e prosegue fino al 20 agosto, dal mercoledì alla domenica alle ore 21.00 al Teatro Piccolo Arsenale – la seconda edizione della rassegna cinematografica Classici fuori Mostra organizzata dalla Biennale di Venezia.

Il primo film in programma è “Sedotta e abbandonata” (1964) di Pietro Germi, con Stefania Sandrelli, memorabile commedia premiata a Cannes dove Germi, sulla scia del successo di “Divorzio all’italiana” (1961), ripropone una Sicilia dominata da un grottesco senso dell’onore. Il restauro è a cura della Cineteca di Bologna, in collaborazione con Cristaldifilm e il sostegno del MiC. Nel film, Agnese (Stefania Sandrelli), giovane e bella siciliana, è sedotta dal fidanzato della sorella. Il padre (Saro Urzì) della ragazza esige così nozze riparatrici, ma il seduttore rifiuta. Scritto da Age, Scarpelli e Luciano Vincenzoni, “Sedotta e abbandonata” venne premiato al Festival di Cannes.

Saranno tredici i classici della rassegna, recentemente restaurati dalle principali cineteche di tutto il mondo, proposti in versione originale con sottotitoli in italiano.

Dopo “Sedotta e abbandonata”, saranno presentati questa settimana: giovedì 5 agosto “Muhomatsu no issho” (L’uomo del risciò, 1943) di Hiroshi Inagaki; venerdì 6 agosto “Le cercle rouge” (I senza nome, 1970) di Jean-Pierre Melville; sabato 7 agosto “Goodfellas” (Quei bravi ragazzi, 1990) di Martin Scorsese; domenica 8 agosto “Cronaca di un amore” (1950) di Michelangelo Antonioni.

Particolari facilitazioni sono previste per gli studenti (biglietto ridotto studenti 2,50 euro, abbonamento studenti 20 euro, biglietto intero 8 euro, abbonamento intero 60 euro).

Le proiezioni si terranno al Teatro Piccolo Arsenale alle ore 21.00. Tutti i film sono in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Mercoledì 4 agosto

SEDOTTA E ABBANDONATA di Pietro Germi. Con Stefania Sandrelli, Saro Urzì, Aldo Puglisi, Lando Buzzanca, Leopoldo Trieste, Rocco D’Assunta, Lola Braccini, Umberto Spadaro.

(Italia /Francia, 1964, 118′)

Restauro a cura della Cineteca di Bologna, in collaborazione con Cristaldifilm e con il sostegno del MiC.

Giovedì 5 agosto

MUHOMATSU NO ISSHO (L’UOMO DEL RISCIÒ) di Hiroshi Inagaki. Con Tsumasaburo Bando,Yasushi Nagata, Keiko Sonoi, Kamon Kawamura, Hiroyuki Nagato, Ryunosuke Tsukigata, Kyoji Sugi.

(Giappone, 1943, 80′)

Restauro a cura di Kadokawa Corporation e The Film Foundation, in collaborazione con The Kyoto Film Archive.

Venerdì 6 agosto

LE CERCLE ROUGE (I SENZA NOME) di Jean-Pierre Melville. Con Alain Delon, Gian Maria Volonté, Yves Montand, Bourvil, Paul Crauchet, Paul Amiot, Pierre Collet, François Périer.

(Francia, 1970, 140′)

Restauro a cura di StudioCanal e CNC – Centre national du cinéma et de l’image animée.

Sabato 7 agosto

GOODFELLAS (QUEI BRAVI RAGAZZI) di Martin Scorsese. Con Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino, Frank Sivero, Tony Darrow, Mike Starr, Catherine Scorsese, Charles Scorsese.

(USA, 1990, 146′)

Restauro a cura di Warner Bros. Entertainment.

Domenica 8 agosto

CRONACA DI UN AMORE di Michelangelo Antonioni. Con Lucia Bosè, Massimo Girotti, Ferdinando Sarmi, Gino Rossi, Marika Rowsky, Rosi Mirafiore, Franco Fabrizi, Vittoria Mondello.

(Italia, 1950, 98′)

Restauro a cura di Cineteca di Bologna, in collaborazione con Surf Film.

Mercoledì 11 agosto

DEN MUSO (LA RAGAZZA) di Souleymane Cissé. Con Dounamba Dany Coulibaly, Balla Moussa Keita, Ismaila Sarr, Fanta Diabate, Mamoutou Sanogo, Oumou Diarra, Mamadou Tarawele.

(Mali, 1975, 88′)

Restauro a cura di Souleymane Cissé e Cinémathèque française, in collaborazione con Cinémathèque Afrique e Institut francais.

Giovedì 12 agosto

UTÓSZEZON (TARDA STAGIONE) di Zoltán Fábri. Con Antal Pager, Janos Rajz, Sandor Kőmives, Samu Balazs, Jozsef Szendrő, Noemi Apor, Lajos Basti, Janos Zach.

(Ungheria, 1966, 120′)

Restauro a cura di Nemzeti Filmintezet Magyarorszag (Hungarian National Film Archive), in collaborazione con Magyar Operatorok Tarsasaga HSC, con il sostegno di Magyar Műveszeti Akademia.

Venerdì 13 agosto

YOU ONLY LIVE ONCE (SONO INNOCENTE) di Fritz Lang. Con Sylvia Sidney, Henry Fonda, Barton MacLane, Jean Dixon, William Gargan, Jerome Cowan, Charles‘Chic’ Sale, Margaret Hamilton, Warren Hymer.

(USA, 1937, 86′)

Restauro a cura di StudioCanal.

Sabato 14 agosto

SERPICO di Sidney Lumet. Con Al Pacino, John Randolph, Jack Kehoe, Biff McGuire, Barbara Eda-Young, Cornelia Sharpe, Tony Roberts, John Medici, Allan Rich, Norman Ornellas.

(USA, 1973, 130′)

Restauro a cura di StudioCanal.

Domenica 15 agosto

NEOKONCHENNAYA PYESA DLYA MEKHANICHESKOGO PIANINO (PARTITURA INCOMPIUTA PER PIANOLA MECCANICA) di Nikita MIKHALKOV. Con Aleksandr Kaljagin, Elena Solovej, Evgenija Glušenko, Antonina Šuranova, Jurij Bogatyrev.

(Unione Sovietica, 1976, 102′)

Restauro a cura di Mosfilm Cinema Concern.

Mercoledì 18 agosto

LA ÚLTIMA CENA di Tomás Gutiérrez Alea. Con Nelson Villagra, Silvano Rey, Luis Alberto Garcia, Jose Antonio Rodriguez, Samuel Claxton, Mario Balmaseda, Idelfonso Tamayo, Julio Hernandez.

(Cuba, 1976, 113′)

Restauro a cura di ICAIC e Academy Film Archive, in collaborazione con Cinémathèque Royale de Belgique.

Giovedì 19 agosto

CLAUDINE di John Berry. Con James Earl Jones, Diahann Carroll, Lawrence-Hilton Jacobs, Tamu, David Kruger, Yvette Curtis, Eric Jones.

(USA, 1974, 88′)

Restauro a cura di Century-Fox Film Corp.

Venerdì 20 agosto

FUKUSHÛ SURU WA WARE NI ARI (LA VENDETTA È MIA) di Shôhei Imamura. Con Ken Ogata, Rentaro Mikuni, Chocho Miyako, Mitsuko Baisho, Mayumi Ogawa.

(Giappone, 1979, 140′)

Restauro a cura di Shochiku.

La Biennale di Venezia ringrazia per la preziosa collaborazione:

Academy Film Archive

Century-Fox Film Corp

Cinémathèque française

Cineteca di Bologna e il festival Il Cinema Ritrovato

CNC – Centre national du cinéma et de l’image animée

Hungarian National Film Archive

ICAIC

Kadokawa Corporation

L’Immagine Ritrovata

Mosfilm Cinema Concern

Shochiku

StudioCanal

The Film Foundation

Warner Bros. Entertainment

