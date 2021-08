“La ragazza ha volato”: le prime immagini del film di Wilma Labate, scritto insieme ai Fratelli D’Innocenzo

“La ragazza ha volato”, il nuovo film di Wilma Labate (“La mia generazione”, “Signorina Effe”, “Arrivederci Saigon”), scritto insieme ai fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo (“La Terra dell’Abbastanza”, “Favolacce”, “America Latina”), sarà presentato in Orizzonti Extra alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

Il film è interpretato da Alma Noce, Luka Zunic, Rossana Mortara, Massimo Somaglino e Livia Rossi. Casting curato da Sophie Chiarello.

“La ragazza ha volato” racconta la storia di Nadia, un’adolescente scomoda che vive a Trieste, città di confine tra tante culture, un luogo spazzato da un vento potente, in cui la protagonista cresce coltivando una solitudine da cui uscirà in modo inatteso.

“È una storia fatta di personaggi che subiscono la vita nel disordine e l’inerzia – racconta Wilma Labate – Nadia è una ragazzetta attraente che si muove nel grigiore, con una famiglia affettuosa ma immobile nel destino della periferia, non degradata, solo difficile e sciatta. È ambientata a Trieste, una città con le strade pulite e il centro sontuoso stretto da vecchi quartieri operai e forti presenze balcaniche. Ma la storia è universale e potrebbe essere ambientata in qualsiasi città, grande o piccola, italiana o estera. In conclusione: la vita è molto più contraddittoria della finzione. Nessuno spazio per il giudizio”.

Una produzione Tralab srl con Rai Cinema, coprodotto con Nightswim e Staragara Institut (Slovenia), con il supporto di Friuli Venezia Giulia Film Commission e MiC. Produttore esecutivo Alessio Lazzareschi, coprodotto da Ines Vasiljevic per Nightswim e Miha Černec e Jožko Rutar per Staragara Institut. Prodotto da Gabriele Trama e Roberto Manni per Tralab. Produttore creativo Gianluca Arcopinto.