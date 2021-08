“Il silenzio grande” in sala dal 16 settembre

Sarà presentato in occasione della 18esima edizione delle Giornate degli Autori, sezione indipendente della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, “Il silenzio grande”, film che segna il ritorno alla regia di Alessandro Gassmann.

L’opera è tratta dall’omonima pièce teatrale di Maurizio De Giovanni, che firma anche la sceneggiatura insieme ad Andrea Ozza e lo stesso Gassmann.

Una storia segnata dai conflitti, gli equivoci, i confronti, le voci e i silenzi di una famiglia tanto eccezionale quanto, nel suo intimo, caotica e disfunzionale.

Ad interpretare i protagonisti: Massimiliano Gallo, Margherita Buy e Marina Confalone, affiancati dai giovani talenti Antonia Fotaras (“Luna Nera”, “Il nome della rosa”) ed Emanuele Linfatti (“I predatori”, “L’ombra del figlio”). Casting curato da Anna Pennella.

“Il silenzio grande” è prodotto da Paco Cinematografica di Isabella Cocuzza e Arturo Paglia in collaborazione con Vision Distribution, Amazon Prime Video, Sky e Rai Cinema, oltre al contributo della Regione Campania – POR FESR Campania 2014-2020 Azione 3.3.2 – la collaborazione di Film Commission Regione Campania e con il sostegno della Regione Lazio – Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo. Una coproduzione italo-polacca, Paco Cinematografica e Agresywna Banda. Il film sarà nelle sale dal 16 settembre distribuito da Vision Distribution.

SINOSSI. Villa Primic, un tempo lussuosa dimora, ora scricchiolante magione che sembra uscita da un racconto di fantasmi, è stata messa in vendita. Una decisione dolorosa, presa dalla signora Primic, Rose, e condivisa dai due eredi della fortuna dilapidata della famiglia, Massimiliano e Adele. L’unico che non è affatto contento è il capofamiglia, Valerio, che scoprirà di non aver mai davvero conosciuto i suoi cari e, forse, nemmeno se stesso, fino a raggiungere l’amara consapevolezza che vivere non significa essere vivi.