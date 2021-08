Lorenzo Mattotti firma il manifesto di Ca’ Foscari Short 2021

Prende corpo l’undicesima edizione del Ca’ Foscari Short Film Festival che si svolgerà in presenza dal 6 al 9 ottobre 2021 nuovamente in forma diffusa a Venezia, a cominciare dalla sua location storica, l’Auditorium Santa Margherita, e passando per alcune delle più importanti istituzioni culturali veneziane tra musei, fondazioni e centri culturali che ospiteranno in contemporanea le proiezioni del festival.

Per l’occasione si rinnova il sodalizio con Lorenzo Mattotti, autore di caratura internazionale che anche quest’anno ha realizzato il manifesto, proseguendo così le collaborazioni che il festival ha intrapreso negli anni con importanti illustratori e fumettisti italiani dopo Igort e Giorgio Carpinteri. Il manifesto di quest’anno è un’opera tanto diretta quanto efficace: lo “sguardo in camera” di una giovane donna i cui occhi scuri bucano la bidimensionalità della carta e sembrano pronti ad affrontare con sicurezza qualsiasi ostacolo. Uno spirito che ben si adatta al festival e a quello degli oltre 300 volontari cafoscarini che contribuiscono alla realizzazione dello Short, come conferma l’autore stesso dichiarando: “Ho scelto questa immagine perché penso possa rappresentare gli studenti mentre guardano con intelligenza al futuro”.

Lorenzo Mattotti ha fatto parte del collettivo Valvoline di Bologna che ha rivoluzionato il fumetto italiano dalle pagine di “Alter Alter”, dove ha pubblicato alcuni dei lavori che lo hanno reso celebre, come “Il Signor Spartaco” (1982) e “Fuochi” (1984). Da sempre a stretto contatto con il cinema, ha realizzato i disegni che collegano gli episodi del film collettivo “Eros”, per poi contribuire al “Pinocchio” di Enzo D’Alò e passare infine alla regia con il film d’animazione “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, presentato a Cannes. Pur risiedendo da anni a Parigi, Mattotti conserva un legame speciale con la città di Venezia, dove ha trascorso il suo periodo universitario e a cui ha dedicato il magnifico “Venezia. Scavando nell’acqua” (2011), oltre ad aver realizzato negli ultimi anni i manifesti della Mostra del Cinema di Venezia.

Il programma completo di questa undicesima edizione verrà svelato dal direttore artistico e organizzativo Roberta Novielli durante la conferenza stampa di presentazione del festival che si terrà a settembre.

Sito Ufficiale: https://cafoscarishort.unive.it