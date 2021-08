Nastri d’Argento alle serie, premiazione il 18 settembre a Napoli

Premio per Matilda De Angelis, con “The Undoing – Le verità non dette” e “Leonardo” protagonista della migliore performance dell’anno, tra i Nastri per la Grande Serialità che la sera di sabato 18 settembre, subito dopo la Mostra Internazionale di Venezia, inaugurano a Napoli – con il sostegno del MiC-Direzione Generale per il Cinema, main sponsor BNL Gruppo BNP Paribas – un nuovo evento dei Giornalisti Cinematografici Italiani dedicato alle grandi produzioni italiane che viaggiano nel mondo, conquistando sempre di più, con il pubblico, anche i mercati internazionali.

Con i più importanti produttori, broadcaster, autori e talent di un mondo imprenditoriale e creativo che ha cambiato il pubblico e lo storytelling, l’industria e il mercato, l’appuntamento, non a caso, è nella Regione che vanta il fermento più interessante della fiction nazionale, non solo per i set di kolossal internazionali, solo per citare “L’Amica Geniale” che è alla terza serie, ma per una quantità di produzioni che hanno trasformato il territorio in un vero e proprio distretto creativo e produttivo di alta qualità che ha lanciato, tra gli altri, una lunga stagione dei successi popolari nati dalla letteratura di Maurizio De Giovanni.

Al Teatrino di Corte di Palazzo Reale, tra i premi in parte già annunciati, Nastri Grandi Serie per un titolo storico come “Il Commissario Montalbano” – oltre vent’anni di successo per 37 film e oltre 228 messe in onda, senza contare le repliche – e un riconoscimento d’onore ai titoli di una “cinquina” di eccellenza nella produzione internazionale, “L’Amica Geniale”, “The New Pope”, “We Are Who We Are”, “Gomorra”, “ZeroZeroZero”.

Tra i premiati per l’eccellenza protagonisti ormai “iconici” della grande serialità nata dal cinema: con Luca Zingaretti, Marco D’Amore e Salvatore Esposito, Saverio Costanzo per “L’Amica Geniale”, che ha scritto e portato al debutto con la prima serie, ma anche Stefano Accorsi, non solo protagonista, ma anche ideatore delle tre serie “1992”, “1993” e “1994”.

Molti saranno i premi per i giovani protagonisti a cominciare dal poker di interpreti de “L’Amica Geniale” che avranno un riconoscimento speciale dei Nastri insieme a Nuovo Imaie: con Ludovica Nasti e Elisa Del Genio, le ex piccole Lila e Lenù, i premi andranno anche alla coppia delle due interpreti più grandi Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Con SIAE, infine un Nastro dedicato alla scrittura.

Nei 15 anni dalla nascita della Film Commission c’è stata una crescita esponenziale delle produzioni sul territorio e i numeri del successo parlano da soli: dal 2005 a oggi sono mille i progetti sostenuti in Campania, di cui 250 tra film e fiction. Oltre 50 i titoli per la tv, e le produzioni, oltre ai cast ricchissimi di attori, coinvolgono tecnici e personale in una percentuale che oscilla fra il 40% e il 60% di maestranze del territorio, dalla produzione alla scenografia.

Tra i titoli dell’ultima stagione, tra il 2020 e le serie che nel 2021 hanno debuttato sulle grandi reti e sulle piattaforme entro il 31 marzo, in una “cinquina” che sarà annunciata nei prossimi giorni, saranno selezionati con un voto la serie e i protagonisti dell’anno.

“Un modo per dare il via ad un nuovo evento che i Nastri proseguiranno nel tempo dedicando selezione e premi, come già avviene, oltre l’appuntamento con i film dell’anno, per documentari e cortometraggi anche alla serialità”, spiega Laura Delli Colli, Presidente, a nome del Direttivo SNGCI che ringrazia la Campania Film Commission per aver accettato di inaugurare questa nuova importante iniziativa dei Nastri. Una novità che sigla la 75esima edizione del Premio dei Giornalisti Cinematografici (SNGCI) nato nel 1946.