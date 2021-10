Alice nella Città 2021: “La tana” di Beatrice Baldacci vince il Premio Raffaella Fioretta

È “La tana” di Beatrice Baldacci il film vincitore del Premio Raffaella Fioretta per il Cinema Italiano di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, che da sempre punta alla scoperta e sulla valorizzazione del giovane cinema italiano.

La cerimonia ha avuto luogo oggi in Sala Sinopoli, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, e il riconoscimento è stato consegnato dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

La giuria – composta da Paolo Genovese (Presidente), Riccardo Milani, Lucia Ocone, Anna Ferzetti e Tania Pedroni – ha scelto di premiare “La tana” con la seguente motivazione: “Abbiamo voluto premiare la capacità narrativa della regista che mette in scena una storia delicata e sospesa riuscendo a trovare la giusta misura tra sentimentalismo ed emozione anche grazie a una direzione degli attori equilibrata e attenta alle sfumature. Apprezzato anche l’uso del corpo come strumento di comunicazione adolescenziale”.

Il premio, giunto alla sua terza edizione e che comprende anche un contributo di tremila euro, nasce per dare supporto e visibilità a giovani autori emergenti, con particolare attenzione a tutti quei progetti sviluppati e girati nel Lazio, non ancora usciti in sala e dunque inediti per il grande pubblico e viene assegnato a un’opera presentata nella sezione Panorama Italia. Alice nella Città si impegna attivamente anche a supportare il progetto vincitore al momento dell’uscita nelle sale.

Il premio è intitolato a Raffaella Fioretta, esperta nelle relazioni istituzionali e culturali, con particolare attenzione al mondo del cinema, dell’arte, della cultura. Era apprezzata e conosciuta da tutti gli operatori per il suo impegno nella riuscita di quegli eventi che fanno la cronaca del mondo del cinema: anteprime, prime, proiezioni di gala, rapporti con registi e attori, tutta la delicata diplomazia di un evento. Raffaella era una delle persone poco visibili ma realmente “a servizio” della macchina del cinema. Ha contribuito alla realizzazione di numerosi eventi culturali occupandosi dell’accoglienza e del coordinamento delle personalità e del relativo cerimoniale. Se ne citano alcuni fra i più recenti: RomaFictionFest (2008-2015), Festa del Cinema di Roma (2006-2015), Bif&st – Bari International Film Festival (2009-2016), Festival dei Due Mondi di Spoleto (2012-13), Festival del Cinema di Spello (2013-14), David di Donatello (2010 e 2016), Festival delle Letterature (2004-06), Premio EFA, Oscar.