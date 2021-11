“Atlantide” di Yuri Ancarani al cinema il 22, 23 e 24 novembre

Dalla Mostra del Cinema di Venezia, passando per Vienna, Roma, Salonicco, l’acclamato “Atlantide” aprirà il Filmmaker Festival di Milano – il 12 novembre alle ore 21.00 – alla presenza del regista e videoartista Yuri Ancarani e dell’autore della colonna sonora Sick Luke. Il film arriverà poi in sala il 22, 23 e 24 novembre distribuito da I Wonder Pictures.

“Atlantide” è stato designato Film della Critica 2021 dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI con la seguente motivazione: “Sondando la quotidianità di un gruppo di adolescenti delle isole della laguna veneziana, il regista porta il giovane Daniele a simbolo di una generazione smarrita, attratta dalla forza e dalla velocità a bordo di barchini truccati che sfrecciano come bolidi sull’acqua. Una nuova gioventù bruciata, che il videoartista coglie tra solitudini, disagi, speranze e la visionarietà di una Venezia immaginifica”.

Daniele, un giovane che vive ai margini della laguna di Venezia, sogna un barchino da record. Una storia di iniziazione maschile, violenta e predestinata al fallimento, che esplode trascinando la città fantasma in un naufragio psichedelico.

Yuri Ancarani è regista e videoartista; le sue opere nascono da una continua commistione tra documentario, cinema e arte. Con “The Challenge” vince a Locarno, viene segnalato da IndieWire tra i nove film indipendenti da non perdere e il New York Times lo ha inserito tra i nove nuovi registi al mondo da conoscere.

“Atlantide è un film nato senza sceneggiatura – dice Yuri Ancarani – I dialoghi sono rubati dalla vita reale e la storia si è sviluppata in divenire durante un’osservazione di circa quattro anni, seguendo la vita dei ragazzi. Questo metodo di lavoro mi ha dato la possibilità di superare il limite di progettazione tradizionale nel cinema: prima la scrittura e poi la realizzazione. Così il film ha potuto registrare in maniera reattiva questo momento di grande cambiamento di Venezia e della laguna, da un punto di vista difficile da percepire, attento allo sguardo degli adolescenti. Il desiderio di vivere così da vicino le loro vite, dentro i loro barchini, ha reso possibile tutto il resto: il film si è lentamente costruito da solo”.

La colonna sonora è firmata Sick Luke, uno dei più giovani e prolifici producer d’Italia, insieme a Lorenzo Senni e Francesco Fantini.

Il film è una produzione Dugong Films con Rai Cinema in coproduzione con Luxbox in collaborazione con Unbranded Pictures, Alebrije Producciones e Mirfilm, con il sostegno di MiC – Ministero della Cultura, CNC – Centro Nazionale di Cinematografia Francese, Eurimages, Regione Emilia Romagna, Doha Film Institute. Sviluppato e prodotto con il sostegno del Fondo bilaterale per lo sviluppo di coproduzioni di opere cinematografiche italo-francesi MiC / CNC. Distribuzione I Wonder Pictures.