“Promises”, il trailer del film con Pierfrancesco Favino e Kelly Reilly

Disponibile da oggi il trailer del film “Promises” di Amanda Sthers, adattato dal romanzo “Les Promesses” pubblicato da Éditions Grasset et Fasquelle in Francia e da Rizzoli in Italia con il titolo “Promesse”. Il film uscirà nelle sale italiane il 18 novembre 2021.

Nel cast Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly, Jean Reno, Cara Theobold, Kris Marshall, Deepak Verma, Leon Hesby, Ginnie Watson. Casting curato da Annamaria Sambucco e Armando Pizzuti.

SINOSSI. Quando arriva il grande amore travolge tutto quello che incontra. Alexander è un uomo con un’infanzia difficile alle spalle, finalmente felice con sua moglie e la loro bambina. Laura è una gallerista d’arte in procinto di sposarsi. Quando si incontrano a una festa capiscono al primo sguardo che non avranno scampo. Ma la vita sembra avere altri piani per loro. Tra scelte che non riusciranno a compiere e un destino ripetutamente beffardo, attraverseranno tutta la loro esistenza tormentati da un sentimento che li divora. Perché un amore mai vissuto è un amore che non potrà mai morire.

“Promises” è una produzione Indiana Production, Vision Distribution, Barbary Films e Iwaca, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video. Con la partecipazione di Canal+ e Cine+ in associazione con BPER Banca S.p.A. ai sensi delle norme del tax credit. Opera realizzata con il sostegno della Regione Lazio – Avviso pubblico attrazione produzioni cinematografiche (POR FESR LAZIO 2014-2020). Progetto cofinanziato dall’Unione Europea. Distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution.

