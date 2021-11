Asperger Film Festival al MAXXI

Torna dal 19 al 21 novembre al MAXXI di Roma Asperger Film Festival, il festival di cinema ideato e organizzato da uno staff neurodiverso, composto cioè da persone neurotipiche e persone autistiche.

L’edizione 2021 del festival propone 42 cortometraggi selezionati tra 1.500 pervenuti da 99 paesi, divisi in tre sezioni competitive ed una vetrina tematica dedicata alla neurodivergenza. Anche quest’anno i ragazzi dello staff hanno selezionato opere capaci di raccontare la realtà che ci circonda.

“Quest’anno abbiamo ricevuto circa 1.500 cortometraggi da ogni parte del mondo – dicono gli organizzatori – Un numero certamente inferiore a quelli pervenuti nelle precedenti edizioni, ma comunque impressionante, considerando il fatto che tutti noi, per molti mesi, siamo stati costretti a limitare se non interrompere del tutto le nostre attività. 1.500 nuove opere da 99 paesi nel mondo, sono un segnale incoraggiante. La speranza è che nel 2022, per la decima edizione, si possa tornare davvero alla normalità”.

Accanto ai titoli e agli autori in selezione Asperger Film Festival annuncia per la serata di apertura un evento speciale organizzato da Not Equal, dal progetto autismfriendly.it, in collaborazione con LoveGiver, Disability Pride e FarWill: la proiezione del film “Because of my Body” di Francesco Cannavà. Partendo dall’esperienza di Claudia, ventunenne con una grave disabilità motoria, fortemente desiderosa di conoscere il proprio corpo e la propria sessualità, il film affronta il tema del diritto alla sessualità per le persone disabili.

In programma anche l’incontro sul tema “Diritto alla sessualità per le persone disabili”. Oltre all’autore Francesco Cannavà, interverranno Max Ulivieri, presidente del “Comitato per l’assistenza sessuale alle persone con disabilità”, Carmelo Comisi, presidente di Disability Pride Italia, la scrittrice e blogger Zoe Rondini e il produttore del film Raffaele Brunetti.

AsFF2021 è organizzato da Not Equal in collaborazione con Fondazione MAXXI, con il sostegno della Regione Lazio e del MIC Direzione Generale Cinema, con il patrocinio di Rai per il Sociale. Media Partner: Rai Movie.