“Flee” vince l’European University Film Award 2021

La European Film Academy e Filmfest Hamburg si congratulano con “Flee” di Jonas Poher Rasmussen, vincitore dell’European University Film Award 2021 (EUFA).

I film nominati sono stati visti e discussi in 26 università di 26 paesi e ogni istituzione ha scelto il suo film. Uno studente in rappresentanza di ogni università ha poi partecipato a una tre giorni di discussione per decidere il vincitore assoluto.

Per citare la giuria: “Il documentario animato ‘Flee’ di Jonas Poher Rasmussen dipana i ricordi di Amin svelando a poco a poco la sua storia, dalla fuga dall’Afghanistan da bambino al crescere dichiaratamente gay in Danimarca. Il mix di diversi stili di animazione stratificati con la vera voce del protagonista e filmati d’archivio porta un sorprendente senso di realismo al film. La connessione emotiva con la storia di Amin richiama l’attenzione sull’ignoranza del primo mondo sulla cruda realtà dei rifugiati e fa riflettere il pubblico sulla propria posizione nella società. ‘Flee’ è un’esplorazione artistica unica di come il trauma influenzi il senso di sé mentre ci porta anche all’enigma del senso universale di appartenenza e di casa”.

Lo scopo di questa iniziativa della European Film Academy (EFA) e Filmfest Hamburg è quello di coinvolgere gli spettatori più giovani, diffondere l’ “Ideale Europeo” e trasmettere lo spirito del cinema europeo a un pubblico di studenti universitari. L’iniziativa vuole inoltre favorire la diffusione del cinema, l’educazione all’immagine e la cultura del dibattito. L’European University Film Award 2021 è reso possibile grazie al sostegno di Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.

La cerimonia degli European Film Awards si terrà sabato 11 dicembre alle 19.00 CET. Per l’Italia sarà possibile seguire la diretta streaming su www.miocinema.com/efa.

La cerimonia sarà inoltre coperta dai canali social degli European Film Awards su Instagram, Twitter, e Facebook.

Sito Ufficiale: https://europeanfilmawards.eu