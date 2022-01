“Ghiaccio” aspettando Alice nella Città

Alice nella Città riparte con le proiezioni durante l’anno del ciclo Aspettando il Festival, realizzato in collaborazione con la Regione Lazio. Una serie di proiezioni rivolte ai più giovani per promuovere sia il cinema d’autore che gli esordi.

Alice accompagnerà e supporterà il film “Ghiaccio” – l’esordio alla regia di Fabrizio Moro insieme ad Alessio De Leonardis con protagonisti Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni – con una serie di azioni dedicate al pubblico giovane, che si svilupperanno tra approfondimenti, incontri e proiezioni.

“Siamo felici di cominciare il nuovo ciclo di proiezioni di Aspettando il Festival con un’opera prima girata a due mani da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis, che racconta la vita di un ragazzo ventenne e il suo itinerario di ‘redenzione’ attraverso la boxe – dichiarano Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, direttori di Alice nella Città – Un film autoriale e allo stesso tempo popolare, ambientato in una Roma non turistica, ma reale, cruda e disagiata ed allo stesso tempo carica di energia e di voglia di riscatto. Il film, che vede al centro il tema del riscatto attraverso la cultura e l’impegno del cinema, della musica e dello sport, si lega tra l’altro perfettamente con il ciclo di incontri Cultural Hope che stiamo portando avanti assieme ad Every Child Is My Child”.

Il poster di “Ghiaccio”, al cinema il 7-8-9 febbraio.