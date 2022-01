“Piccolo Corpo”, il film di Laura Samani in sala dal 10 febbraio

“Piccolo Corpo” (Small Body), primo lungometraggio di Laura Samani, con Celeste Cescutti e Ondina Quadri, uscirà nelle sale il 10 febbraio.

Il film è stato presentato in Concorso alla 60esima Semaine de la Critique, la sezione autonoma del Festival di Cannes, al 39° Torino Film Festival e in altri festival internazionali.

Una produzione Nefertiti Film con Rai Cinema in coproduzione con Tomsa Films e Vertigo. Una co-produzione Italia-Francia-Slovenia, prodotto da Nadia Trevisan e Alberto Fasulo, co-prodotto da Thomas Lambert e Danijel Hočevar. Distribuzione italiana Nefertiti Film. Distribuzione internazionale Alpha Violet.

Soggetto di Laura Samani. Sceneggiatura di Marco Borromei, Elisa Dondi, Laura Samani.

SINOSSI. In una piccola isola del nord est italiano, in un inverno agli inizi del ‘900, la giovane Agata perde sua figlia alla nascita. La tradizione cattolica dice che, in assenza di respiro, la bambina non può essere battezzata. La sua anima è condannata al Limbo, senza nome e senza pace. Ma una voce arriva alle orecchie di Agata: sulle montagne del nord pare ci sia un luogo dove i bambini vengono riportati in vita il tempo di un respiro, quello necessario a battezzarli. Agata lascia segretamente l’isola e intraprende un viaggio pericoloso attaccata a questa speranza, con il piccolo corpo della figlia nascosto in una scatola, ma non conosce la strada e non ha mai visto la neve in vita sua. Incontra Lince, un ragazzo selvatico e solitario, che conosce il territorio e le offre il suo aiuto in cambio del misterioso contenuto della scatola. Nonostante la diffidenza reciproca, inizia un’avventura in cui il coraggio e l’amicizia permetteranno a entrambi di avvicinarsi a un miracolo che sembra impossibile.

Laura Samani è nata nel 1989 a Trieste. Dopo la Laurea in Filosofia e Letteratura presso l’Università degli Studi di Pisa, ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia (Roma), corso di regia. Il suo cortometraggio di diploma, “La Santa che dorme”, è stato presentato in anteprima a Cannes Cinéfondation nel 2016. Da allora, ha ottenuto consensi e premi in diversi festival internazionali. Nel 2018 ha lavorato per l’Associazione Maremetraggio, conducendo il videolaboratorio partecipativo Città Visibile, finanziato da SIAE Bando Sillumina – Periferie Urbane di Valmaura, Trieste. È il primo laboratorio di questo tipo mai condotto a Trieste, ha coinvolto adolescenti che vivono nella marginalità sociale con l’obiettivo di realizzare un documentario auto-narrativo. “Piccolo Corpo”, una favola cruda, è il suo primo lungometraggio girato in Friuli Venezia Giulia e Veneto.