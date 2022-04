Aurora Giovinazzo vince il Premio Prospettiva 2022

Lo ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio, in programma dall’1 al 9 luglio 2022, annuncia il Premio Prospettiva 2022. Il prestigioso riconoscimento della 23esima edizione del festival verrà assegnato ad Aurora Giovinazzo, che oltre a ricevere il premio sarà protagonista di una pubblica intervista sul suo lavoro.

Attrice professionista dal 2010, Aurora Giovinazzo nasce a Roma nel 2002 e fin da bambina ha lavorato in diverse fiction per Rai 1 e Mediaset. Nel 2020 esordisce al cinema con il ruolo di Matilde nel film di Gabriele Mainetti “Freaks Out”. Nello stesso anno la vediamo sulla piattaforma Amazon Prime Video come protagonista di “Anni da cane” di Fabio Mollo. Ha inoltre da poco terminato le riprese di “L’uomo sulla strada”, opera prima di Gianluca Mangiasciutti.

Per l’interpretazione in “Freaks Out” la giovane e promettente attrice è stata insignita di diversi premi fra cui il NUOVO IMAIE Talent Award e il Premio RB Casting, ai quali si aggiunge la recente nomination ai David di Donatello per la miglior attrice protagonista. Ed è proprio per “Freaks Out” che Aurora Giovinazzo riceverà il Premio Prospettiva della 23esima edizione dello ShorTS International Film Festival.

Questo il commento dell’attrice sull’assegnazione del premio: “Sono molto onorata di ricevere questo premio, innanzitutto perché il film per il quale lo vinco, ‘Freaks Out’ di Gabriele Mainetti, è un film al quale sono molto legata e poi perché si tratta di un premio che hanno vinto prima di me tanti attori e attrici che stimo moltissimo. Sono davvero felice di poterlo ritirare a Trieste quest’estate”.

“Freak Out”, opera seconda di Gabriele Mainetti, scritta a quattro mani con l’amico di una vita e sceneggiatore Nicola Guaglianone, è stato presentato in Concorso alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (2021), dove ha ottenuto il Leoncino d’Oro, il Premio Lizzani e numerosi altri riconoscimenti; è in gara con ben 16 candidature ai prossimi Premi David di Donatello, che saranno assegnati a Roma il 3 maggio.

Il condirettore del Festival ShorTS IFF, Maurizio di Rienzo sottolinea: “Vediamo forza e duttilità in Aurora Giovinazzo, non soltanto per la sua magnetica e articolata interpretazione in ‘Freaks Out’ di Gabriele Mainetti; anche se ancora giovanissima, quest’attrice d’impatto e molto promettente da anni ha reso visibile il suo percorso eclettico in ambito ambito cinema, fiction tv, e serie fra commedie corali e drammi familiari, iter appena all’inizio ma già caratterizzato da sue peculiari espressività, duttilità fisiognomica, ed energia di stampo mediterraneo”.

Il Premio Prospettiva rappresenta dalla sua istituzione una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che ogni anno la manifestazione del capoluogo giuliano individua: attraverso questo riconoscimento, anche nel 2022 ShorTS accende i riflettori su una giovane promessa del cinema italiano. Scommessa che, nel corso del tempo, è stata confermata dalla carriera dei diversi premiati con questo riconoscimento, tra i quali il festival annovera Alba Rohrwacher, Luca Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, Jacopo Olmo Antinori, Francesco Di Napoli, Giulio Pranno e Luka Zunic.

