Torna il Festival di Tavolara

Il festival “Una notte in Italia”, ormai entrato nell’immaginario grazie alle proiezioni en plein air che gli spettatori, numerosissimi e appassionati, raggiungono, nel weekend finale, solo via mare. Un festival green sin dagli esordi, trentadue anni fa, nell’incantevole scenario del Parco Marino protetto e anche quest’anno, dal 13 al 17 luglio l’edizione attraverserà luoghi iconici come la Peschiera di San Teodoro, la piazzetta a mare di Porto San Paolo e l’isola di Tavolara. A condurre tutte le serate Geppi Cucciari, ormai immagine della manifestazione.

L’apertura del 13 luglio sarà nel segno della Sardegna alla Peschiera di San Teodoro con le prime immagini esclusive de “La Terra delle Donne” di Marisa Vallone, sceneggiato e interpretato da Paola Sini su una storia di sarda femminilità stregata e soprattutto con il film “I Giganti” di Bonifacio Angius, un vero exploit nei festival di tutto il mondo.

Il 14 luglio a Porto San Paolo sarà invece la volta del riuscitissimo film “Settembre”, esordio alla regia di Giulia Steigerwalt, alla presenza delle protagoniste Barbara Ronchi e Thony.

Dal 15 luglio l’evento si sposta sull’isola di Tavolara dove verranno proiettati il corto vincitore del premio David di Donatello 2022 “Maestrale” di Nico Bonomolo e a seguire il film “Nostalgia” di Mario Martone, che sarà presentato da uno dei protagonisti, Francesco Di Leva.

Il 16 luglio, a Tavolara, serata d’onore per Silvio Orlando e a seguire la proiezione del film “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo: un omaggio alla sua magnifica carriera coronata quest’anno dal David come miglior protagonista. A seguire, nella stessa serata, il film documentario “Una Squadra”, esordio alla regia del produttore Domenico Procacci.

Infine, domenica 17 il festival si chiude con l’anteprima del nuovo film, scritto e diretto da Ivan Cotroneo, “Quattordici giorni”, alla presenza dell’autore e regista, della produttrice Francesca Cima e dei due protagonisti Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi.

Le serate prevedono un biglietto di due euro, più uno di prevendita, acquistabile presso il cinema teatro Olbia 0789.28773 o online dal sito cinemaolbia.it. Per la sola serata di San Teodoro l’ingresso sarà libero e gratuito fino alla capienza di 200 posti su prenotazione. Le barche per Tavolara partiranno dalle 18.30, il rientro è previsto alla fine di ogni proiezione. Le serate inizieranno alle 21.00.

Il Centro Cinema Città di Cesena mette a disposizione invece il suo patrimonio d’immagini per il cinema; due le esposizioni previste, “Gassman 100”, in occasione del centenario della nascita del grande attore Vittorio Gassman, a San Teodoro, e la mostra “CikCiak”, premio nazionale per fotografi di scena nella piazzetta Gramsci di Porto San Paolo.

Il Festival di Tavolara, organizzato dall’associazione Argonauti, per la direzione artistica di Piera Detassis e la conduzione di Geppi Cucciari, ha tra i componenti del comitato organizzativo-artistico: Marco Navone, Viviana Gandini, Claudia Panzica, con l’amichevole supporto di Stefania Ulivi, e conta sul sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla Cultura, dei comuni di Olbia, assessorato alla cultura, Porto San Paolo e San Teodoro, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Sardegna Film Commission, di ENI, dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, dell’Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo, di MOYS, di Immobilsarda, di BMW Italia, di Hot Corn e della Cantina delle Vigne di Piero Mancini. L’evento è affiliato AFIC, Associazione Festival Cinematografici Italiani, fa parte del circuito regionale Le Isole del Cinema e collabora con il Museo della Tonnara di Stintino che sarà sede di diverse mostre inserite nel percorso dell’evento.

INFO: www.cinematavolara.it