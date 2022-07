La line-up della SIC 2022

Svelati i titoli della 37esima edizione della Settimana Internazionale della Critica (SIC) e della settima edizione di SIC@SIC (Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica). La SIC è una sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) nell’ambito della 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (31 agosto – 10 settembre 2022).

LA SELEZIONE DELLA 37. SIC

La 37esima edizione della Settimana Internazionale della Critica (SIC) è composta da una selezione di sette opere prime in concorso e tre eventi speciali, tutti presentati in anteprima mondiale. La selezione è curata dalla Delegata Generale della SIC Beatrice Fiorentino con i membri della commissione di selezione Enrico Azzano, Chiara Borroni, Ilaria Feole e Federico Pedroni.

L’unico film italiano in concorso è “Margini”, diretto da Niccolò Falsetti, commedia punk ambientata nella provincia toscana con una band che sogna di sfondare nel panorama musicale. Una produzione dispàrte, Manetti bros. Film con Rai Cinema. Il film sarà in sala dal 15 settembre, distribuito da Fandango. (qui il nostro speciale)

CONCORSO

ANHELL69 di Theo Montoya (Colombia)

BEATING SUN | TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE di Philippe Petit (Francia)

DOGBORN di Isabella Carbonell (Svezia)

EISMAYER di David Wagner (Austria)

HAVE YOU SEEN THIS WOMAN? | DA LI STE VIDELI OVU ŽENU? di Dušan Zorić e Matija Gluščević (Serbia)

MARGINI di Niccolò Falsetti (Italia)

SKIN DEEP di Alex Schaad (Germania)

FUORI CONCORSO

FILM D’APERTURA

THREE NIGHTS A WEEK | TROIS NUITS PAR SEMAINE di Florent Gouëlou (Francia)

FILM DI CHIUSURA

QUEENS | MALIKATES di Yasmine Benkiran (Marocco)

PROIEZIONE SPECIALE

(in collaborazione con la 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica)

BLOOD | O SANGUE di Pedro Costa (Portogallo)

LA SELEZIONE SIC@SIC 2022

La settima edizione di SIC@SIC (Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica) propone una selezione competitiva di sette cortometraggi di autori italiani non ancora approdati al lungometraggio, e due eventi speciali fuori concorso. I cortometraggi vengono programmati all’interno della 37. Settimana Internazionale della Critica. La selezione è curata dalla Delegata Generale Beatrice Fiorentino con i membri della commissione di selezione Enrico Azzano, Chiara Borroni, Ilaria Feole e Federico Pedroni. Il programma nasce dalla sinergia tra il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) e Cinecittà, ed è una delle iniziative per il supporto allo sviluppo del nuovo cinema italiano e per la promozione dei giovani autori.

CONCORSO

ALBERTINE WHERE ARE YOU? di Maria Guidone

COME LE LUMACHE | LIKE SNAILS di Margherita Panizon

NOSTOS di Mauro Zingarelli

PUIET | SAPLING di Lorenzo Fabbro e Bronte Stahl

REGINETTA di Federico Russotto

RESTI | REMAINS di Federico Fadiga

LA STANZA LUCIDA | LUCID ROOM di Chiara Caterina

FUORI CONCORSO

CORTOMETRAGGIO DI APERTURA

PINNED INTO A DRESS di Gianluca Matarrese e Guillaume Thomas

CORTOMETRAGGIO DI CHIUSURA

HAPPY BIRTHDAY di Giorgio Ferrero

Sito Ufficiale: www.sicvenezia.it

Il manifesto della 37esima edizione della Settimana Internazionale della Critica (SIC). Firmato dal trio Emiliano Mammucari (illustrazione), Mauro Uzzeo (produzione creativa) e Fabrizio Verrocchi (design).