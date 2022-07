La Valigia dell’Attore 2022: il 27 luglio omaggio a Origo e “Il Muto di Gallura”

La Sardegna è protagonista, sul palco e sullo schermo, della seconda serata del festival La Valigia dell’Attore, in corso sull’Isola di La Maddalena (SS) fino a sabato prossimo.

Mercoledì 27 luglio il festival si aprirà con uno speciale omaggio a Francesco Origo, artista eclettico dalla lunga e articolata carriera tra cinema e teatro, al fianco dei più grandi registi e interpreti – oltre che direttore artistico della compagnia Çàjka e del progetto “Teatri di Mare” – prematuramente scomparso lo scorso aprile. Amico fraterno del festival, Origo vi presentò nel 2016 il suo spettacolo “Squarciò” e, nell’inverno successivo, fu straordinario docente per gli alunni delle Scuole Medie Inferiori di La Maddalena del ValigiaLab. Doveroso e sentito dunque questo tributo che offrirà in visione un estratto dal documentario “Sipario sul mare”, regia di Francesco Piras, introdotto dallo stesso regista.

A seguire, Andrea Arcangeli, Syama Rayner, Fiorenzo Mattu e Andrea Nicolò Staffa, interpreti del film “Il Muto di Gallura”, introdurranno la proiezione del film di Matteo Fresi, tratto dall’omonimo romanzo storico scritto da Enrico Costa nell’Ottocento, ambientato in Gallura. La vicenda racconta di una sanguinosa faida che ebbe luogo tra le famiglie Vasa e Mamia, causa della morte di decine e decine di persone; al centro della storia un ragazzo sordomuto che, benché trattato male da tutti e isolato, riesce a vendicare i torti subiti e a far valere i propri diritti. Andrea Arcangeli, Syama Rayner, Fiorenzo Mattu e Andrea Nicolò Staffa interverranno poi, insieme al regista Matteo Fresi, all’incontro aperto al pubblico sul film, in programma venerdì 29 luglio alle ore 11.00 presso gli ex Magazzini Ilva di Cala Gavetta.

